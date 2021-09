F1, la Ferrari ottiene il massimo nelle qualifiche a Monza. Troppa differenza rispetto ai motori Mercedes e Honda

Come da pronostico non c’è stata storia a Monza per i motori Ferrari nel raffronto diretto contro Mercedes ed Honda. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz non sono riusciti a reggere il passo e domani dovranno sfruttare la ‘gara di qualifica’ per puntare ad una terza fila in vista della competizione di domenica.

Il finnico Valtteri Bottas, primo oggi per pochi millesimi sul britannico Lewis Hamilton, ha regalato 4 decimi alla Red Bull che ha limitato i danni in una pista che è forse la peggiore in calendario per la compagine austriaca.

I problemi più grossi potrebbero non essere finiti per la Rossa e per la formazione di Max Verstappen che nelle ‘due gare’ dovranno sfidare le due McLaren che, lo ricordiamo, hanno la medesima motorizzazione delle monoposto di Stoccarda.

Il britannico Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo, rispettivamente quarto e quinto oggi, hanno l’occasione di impensierire il leader del Mondiale nei 18 giri. Le McLaren si preparano a dare battaglia per confermarsi al terzo posto della graduatoria costruttori nel week-end brianzolo nell’attesa dell’evoluzione del motore Ferrari.

La casa di Maranello attende la nuova power unit per un finale di stagione che è ancora molto lunga. La Turchia, sempre se sarà confermata, attende quinti una risposta dalla Ferrari che nel tempio della velocità prova ad inserire una vettura nella Top5.

Foto: LaPresse