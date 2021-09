Polemiche e ancora polemiche per quanto riguarda l’episodio che ha visto coinvolti Lewis Hamilton e Max Verstappen a Monza. L’incidente del 26° giro dell’ultimo GP di F1, che ha causato il ritiro dei principali contendenti per il titolo mondiale nel Tempio della velocità, continua a far discutere.

A gettare benzina sul fuoco è stato il consulente di Red Bull, Helmut Marko, che in un’intervista a Sport24 Auto ha chiarito dal suo punto di vista la dinamica dell’incidente e anche quello che ne è seguito: “Sinceramente, a caldo, ero molto infastidito per il nostro pit-stop lento che ha messo Max in una condizione di svantaggio. Poi quanto accaduto con Hamilton è un semplice incidente di gara. Le storie che abbiamo ascoltato sono state tirate fuori solo da Mercedes“, ha dichiarato il manager austriaco.

“E’ stato creato uno spettacolo nel quale Hamilton era improvvisamente ferito“, le parole sarcastiche di Marko che guarda oltre: “Abbiamo cinque punti di vantaggio e non è nulla. Sarà una sfida molto emozionante fino alla fine della stagione“.

Nel prossimo appuntamento in Russia, però, Verstappen dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia di partenza e questo lo costringerà a un fine-settimana in salita.

Foto: LaPresse