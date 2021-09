F1, GP Russia 2021: programma, orari e tv. Quando la prossima gara

La Formula Uno ha appena archiviato il Gran Premio d’Italia e, dopo aver corso per tre weekend consecutivi tra Belgio, Olanda e il nostro Paese, tirerà il fiato. Dunque domenica prossima non si gareggerà, mentre si tornerà in pista nell’ultimo fine settimana di settembre. Il quindicesimo atto del Mondiale andrà in scena su un circuito cittadino. Infatti il 26 settembre a Sochi si disputerà il Gran Premio di Russia, appuntamento che dal 2014 è ormai fisso in calendario.

Al riguardo è impressionante notare come da queste parti realizzare la pole position sia storicamente controproducente! Se si guarda con attenzione alle precedenti edizioni, ci si renderà conto di come solamente 2 volte su 7 il vincitore sia scattato dalla prima casella! Al tempo stesso va rimarcato come Sochi sia a tutti gli effetti un feudo della Mercedes, che qui è ancora imbattuta! Si tratta sicuramente di un viatico molto interessante per Lewis Hamilton, ingaggiato in un furibondo testa a testa con la Red Bull di Max Verstappen per la conquista del titolo iridato.

Come seguire il GP di Russia in TV? ATTENZIONE AGLI ORARI! Sochi è in un fuso orario diverso rispetto al nostro, pertanto avremo un programma differente rispetto a quello canonico delle gare programmate in Europa.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) dove sarà proposta ogni singola sessione in programma.

STREAMING – Il Gran Premio di Russia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita delle qualifiche e dalla gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP RUSSIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

SABATO 25 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.30-15.00 Qualifiche

DOMENICA 26 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.00 Gara

Foto: La Presse