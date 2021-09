F1, GP Russia 2021: i promossi e bocciati. Hamilton impeccabile, rimonta mondiale per Verstappen?

Il Gran Premio di Russia 2021 è andato in archivio a Sochi con la vittoria n.100 in carriera di Lewis Hamilton, primo uomo di sempre a raggiungere questo incredibile traguardo nel Mondiale di Formula Uno. La gara ha però regalato tanti altri spunti ed un colpo di scena dopo l’altro, tra cui l’arrivo della pioggia negli ultimi giri della corsa.

Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1.

PROMOSSI

Lewis Hamilton: si riscatta dopo i clamorosi errori di fine Q3 al sabato, disputando una gara magistrale all’attacco e sfruttando al meglio la sua esperienza nel finale durante il duello strategico con Norris per la vittoria sotto la pioggia. Il britannico della Mercedes torna così leader del campionato.

Max Verstappen: secondo posto estremamente positivo, ottenuto in un feudo Mercedes e partendo ultimo in griglia. L’olandese della Red Bull si scatena nel primo stint, effettuando tanti sorpassi al limite (tra cui quello cruciale al 6° giro sulla Mercedes di Bottas), poi soffre di graining nella seconda parte di gara e sembra destinato ad un settimo/ottavo posto. La pioggia rimescola tutto e Max si ferma al momento giusto per montare gomme intermedie, guadagnando ben cinque posizioni.

Carlos Sainz: podio meritato, per il rendimento complessivo nel weekend. Lo spagnolo della Rossa è perfetto nei momenti decisivi di qualifiche e gara, compensando così i problemi della sua SF21 col freddo sulle gomme anteriori e strappando un significativo terzo posto anche grazie al caos finale.

Lando Norris: nominato Driver of the Day dalla platea mondiale. Il 7° posto finale non gli rende minimamente giustizia. Strepitoso per i primi 46 giri sull’asciutto, resistendo in testa alla gara davanti a Hamilton e rifilando mezzo minuto al compagno di squadra Ricciardo. Paga a caro prezzo l’inesperienza nel finale caotico sotto l’acqua, ma quando sei leader di un GP è sempre difficile fermarti prima degli altri quando senti la bandiera a scacchi così vicina…

BOCCIATI

Valtteri Bottas: senza lo scroscio di fine gara, avrebbe concluso mestamente fuori dalla zona punti guidando la macchina più competitiva della griglia a Sochi. Bastonato da Verstappen nelle battute iniziali, perde quasi tutti i duelli corpo a corpo e non riesce a sfruttare il nuovo motore per rimontare. Pesca il jolly con la pioggia (chiudendo 5°), ma la sua prestazione resta pessima.

Daniel Ricciardo: demolito dal teammate Norris in termini di ritmo su pista asciutta. L’australiano perlomeno è aggressivo e solido in difesa e nei sorpassi, poi si ferma al momento giusto nel finale per passare alle intermedie e raccoglie un quarto posto importante dopo Monza per la McLaren.

Esteban Ocon: mai realmente in gara, al volante di una macchina che ha consentito ad Alonso di sognare il podio. Il francese fa fatica sul passo nel traffico sull’asciutto e resta stabilmente fuori dalla top10, poi va all-in sotto la pioggia ma la sua scelta (di resistere con le slick) si rivela errata.

Foto: Lapresse