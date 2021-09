Denny Hamlin domina la scena a Las Vegas e diventa ufficialmente il primo pilota ad accedere direttamente al ‘Round of 8’ dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #11 del gruppo, mai a segno in questo speciale impianto, si impone per la seconda volta in questo 2021 assicurandosi un posto nella ‘semifinale’ della serie.

La seconda competizione del campionato nello Stato del Nevada si è aperta sotto il controllo di Kyle Larson (Hendrick Motorsport). Il padrone della regular season ha conquistato la prima frazione senza rivali, la 15^ dalla Daytona 500 ad oggi.

Hendrick Motorsport ha preso in mano la corsa nella seconda Stage con Larson davanti a Chase Ellliott #9 ed a William Byron #24. La formazione di riferimento di Chevrolet ha dovuto vedersela con Denny Hamlin che ha conquistato il comando delle operazioni. Il tre volte campione della Daytona 500 ha vinto il secondo ‘traguardo volante’ ed ha iniziato nel migliore dei modi i 100 giri conclusivi.

L’alfiere del GIbbs Racing ha allungato insieme a Tyler Reddick (RCR #8), eliminato settimana scorsa sai Playoffs in quel di Bristol settimana scorsa. Un colpo di scena per i Playoffs è arrivato a 42 giri dalla fine quando, in curva 3-4, Byron ha dovuto tornare ai box per una foratura.

I giri finali sono stati una passeggiata per Hamlin che ha gestito la propria leadership. Elliott ha provato ad impensierirlo negli ultimi due passaggi, una missione non riuscita da parte del campione 2020 che si è dovuto accontentare del secondo posto.

Appuntamento settimana prossima nello Stato dell’Alabama in quel di Talladega, competizione che potrebbe cambiare la storia dei NASCAR Playoffs 2021 della Cup Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS (PLAYOFFS)

1 #11 Denny Hamlin (P) +5 LEADER 2 #9 Chase Elliott (P) +9 +00.442 3 #18 Kyle Busch (P) +7 +12.548 4 #19 Martin Truex Jr. (P) +0 +13.989 5 #12 Ryan Blaney (P) −3 +14.651 6 #8 Tyler Reddick +7 +15.791 7 #2 Brad Keselowski (P) +1 +20.621 8 #1 Kurt Busch +12 +21.323 9 #4 Kevin Harvick (P) −4 +21.974 10 #5 Kyle Larson (P) −9 +24.119 11 #22 Joey Logano (P) −2 +28.649 12 #21 Matt DiBenedetto +2 +31.041 13 #3 Austin Dillon +2 1 LAP 14 #14 Chase Briscoe # +5 1 LAP 15 #99 Daniel Suarez +11 1 LAP 16 #23 Bubba Wallace +5 1 LAP 17 #47 Ricky Stenhouse Jr. +5 1 LAP 18 #24 William Byron (P) −15 1 LAP 19 #10 Aric Almirola −2 1 LAP 20 #6 Ryan Newman +9 1 LAP 21 #34 Michael McDowell +2 1 LAP 22 #48 Alex Bowman (P) −15 2 LAPS 23 #42 Ross Chastain −5 2 LAPS 24 #20 Christopher Bell (P) −12 2 LAPS 25 #17 Chris Buescher +0 2 LAPS 26 #43 Erik Jones −10 2 LAPS 27 #38 Anthony Alfredo # +5 2 LAPS 28 #37 * Ryan Preece −4 2 LAPS

Foto: LaPresse