La Ferrari ha cambiato il motore sulla monoposto di Charles Leclerc alla vigilia della sprint race del GP d’Italia 2021, prova valida per il Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 16.30) sul circuito di Monza. I meccanici sono al lavoro nei box dell’impianto brianzola per montare la power unit 1, quella che era già stata utilizzata in Bahrain a inizio stagione.

La decisione è maturata dopo i problemi intercorsi durante le qualifiche di ieri. Si parla di una porosità riscontrata in un particolare del 6 cilindri turbo 065/6, il quale crea un serio problema al sistema di lubrificazione (come riporta Motorsport.com). Gli uomini del Cavallino Rampante temevano che questo particolare potesse cedere su una pista severa come quella di Monza e dunque si è deciso di preservare l’unita numero 3 (l’elemento sotto osservazione può essere riparato, ma non in breve tempo), tornando così a utilizzare un propulsore già impiegato in passato.

La power unit 1 è in grado di coprire la distanza della sprint race e del Gran Premio di domani, anche se sulla carta era pensata per girare ormai soltanto durante le prove libere del venerdì. Charles Leclerc non incapperà in penalità sulla griglia di partenza, né oggi né domani: il nuovo motore è in realtà già stato usato, non si tratta di una quarta unità che avrebbe invece comportato una retrocessione sullo schieramento del Gran Premio (come accadrà a Valtteri Bottas domani). Charles Leclerc scatterà in ottava posizione nella sprint race odierna, il cui risultato determinerà la griglia di partenza della gara di domani.

Foto: Lapresse