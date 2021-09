Fernando Alonso esprime la propria opinione al termine del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell’Alpine ha concluso all’ottavo posto alle spalle del canadese Lance Stroll (Aston Martin ).

Il due volte campione del mondo ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “Penso che oggi abbiamo massimizzato il nostro potenziale considerando che è stato un weekend non competitivo per noi dopo le qualifiche e le libere”.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha continuato dicendo: “È stata una gara piuttosto solitaria per me, ma entrambe le vetture sono finite a punti, quindi è un buon risultato per la squadra. Penso che il risultato dimostri che abbiamo eseguito una buona gara, strategia e pit-stop”.

L’asturiano e lo spagnolo guardano alla prossima competizione che si terrà tra due settimane in quel di Sochi (Russia): “Adesso possiamo archiviare Monza, speriamo di ritrovare la nostra competitività per la prossima gara e lottare per ottenere più punti.”.

Foto: Lapresse