Avanti un altro. Praticamente tutti, tra appassionati e addetti ai lavori, stanno giudicando quanto accaduto a Monza tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

I due primattori di questo Mondiale 2021 sono venuti nuovamente a contatto, dopo l’episodio a Silverstone. In Gran Bretagna fu Lewis a estromettere dalla gara Max Verstappen nella prima tornata, mentre a Monza entrambi sono finiti fuori gara per una gestione della Prima Variante ‘discutibile’.

Secondo gli Stewards le responsabilità principali sono state di Max, reo di non aver tenuto conto del cordolo all’esterno della curva e della perdita di aderenza della proprio monoposto che ha finito per colpire Lewis. Una dinamica che però, secondo alcuni piloti, è rappresentabile da una definizione nota nel mondo delle corse: incidente di gara.

Non è di questo avviso il campione del mondo del 1996 Damon Hill, che qualcosa ne sa di situazioni controverse ricordando il 1994 e il duello con Michael Schumacher. Un incidente in Australia che regalò il primo iride della serie al tedesco, ma che tanto fece discutere. Sulla stessa lunghezza d’onda anche questa situazione.

Il parere di Hill ai microfoni di Sky Sports è chiaro: “Per Max non c’era modo di mantenere la posizione. Doveva andare all’esterno, come ha fatto Lewis a inizio gara per evitare l’incidente. Ma il suo pensiero starà stato quello di ‘Devo farlo fuori‘. Credo sia stato un errore di valutazione o una manovra volta a colpire Hamilton di proposito. Sono consapevole di quello che sto dicendo, ma è altrettanto evidente che Verstappen avesse tutto da guadagnare da uno zero contemporaneo di entrambi visto che in questo weekend Mercedes avrebbe potuto vincere“.

Foto: LaPresse