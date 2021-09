Charles Leclerc si appresta a vivere il GP di Monza con la speranza di poter essere protagonista. Il ferrarista vorrebbe regalare una gioia ai tanti tifosi della Rossa che assisteranno al gran premio di casa. I favoriti restano Lewis Hamilton e Max Verstappen ma il pilota monegasco, così come ha rivelato in un’intervista ai microfoni di Sky, proverà a portare a casa il miglior risultato possibile.

“Questa mattina sono uscito dall’hotel e c’erano centinaia di persone, è bellissimo venire qua. Riceviamo tanto supporto in tutto il mondo, ma l’accoglienza qui a Monza è imparagonabile. Vedere tutta questa gente, mi carica a mille quando scendo in pista. Non vedo l’ora“.

La vittoria non sarà cosa semplice ma Leclerc spera di poter essere protagonista: “La Ferrari io la vedo sempre come un sogno, anche se non siamo al livello degli altri per la vittoria. E a me l’unica cosa che fa sognare è la vittoria. Questo weekend sarà difficile vincere, anche se tutto può succedere, con queste nuove qualifiche poi chissà. Stiamo battagliando per posizioni che non ci fanno sognare in questo momento”.

E sul futuro il ferrarista ha le idee chiare: “sSiamo fiduciosi, nel team c’è la motivazione giusta e questo ci servirà quando lotteremo per il titolo. Mi mancano le sfide lì davanti, vorrei essere io lì con Verstappen, lui è pronto a vincere lo sta dimostrando essendo primo in classifica, sarebbe bello vedere un giovane vincere il Mondiale. Ma io penso a me stesso, voglio vincere io, non guardo gli alti”.

