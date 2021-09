Charles Leclerc riassapora Monza e quello che gli ha regalato. Il pilota della Ferrari si prepara per il weekend del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1, felice per la presenza dei tifosi a differenza del 2020 nel Tempio della velocità.

“Non vedo l’ora che arrivi il giorno della gara, questo posto è molto speciale per l’atmosfera e il calore del pubblico. C’è grande eccitazione per fare bene, anche se sappiamo che sarà un fine-settimana difficile per noi“, ha raccontato in conferenza stampa Leclerc. La SF21, infatti, dovrebbe fare fatica su un layout veloce come quello brianzolo e Charles si aspetta una prova sofferta.

Tuttavia, il monegasco spera di potersi giocare qualcosa di buono nella Sprint Qualifying, il nuovo format delle qualifiche introdotto a Silverstone (Gran Bretagna) e consistente in una corsa sprint il cui risultato finale varrà come griglia di partenza per la gara domenicale, attribuendo i punti iridati ai primi tre: “Mi piace molto questo format e sicuramente è una novità che renderà ancor più interessante il weekend. Spero di riuscire a sfruttare l’occasione“. Giova ricordare che in Gran Bretagna il ferrarista concluse la domenica in seconda posizione, comandando la corsa lungamente.

Monza poi ispira bei ricordi, come detto, per quanto accaduto nel 2019 e quel magico confronto con Lewis Hamilton che gli valse il successo di tappa e una gioia immensa accolto dalla marea rossa: “Fu un’emozione indescrivibile, se ci ripenso mi vengono ancora i brividi“, ha confessato il ferrarista.

