Sarà un weekend complicato a Monza per la Ferrari. La Rossa, reduce dal GP d’Olanda, si è confermata su livelli da terza/quarta forza in pista nel corso del fine-settimana orange. Il quinto e settimo posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno evidenziato questi aspetti.

Difficile attendersi un cambiamento di “spartito” in meglio per il Cavallino Rampante, specie su una pista che per caratteristiche dovrebbe far soffrire la SF21, non particolarmente dotata in termini di potenza e di efficienza aerodinamica. “Sulla carta Monza è una pista difficile per la Ferrari“, ha raccontato Charles al sito ufficiale della F1. “Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei progressi, ma sarà una gara difficile. Non vedo comunque l’ora di rivedere i tifosi della Ferrari in tribuna“, la sottolineatura di Leclerc ricordando che l’anno passato la tre-giorni brianzola fu a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria.

Oltre alla presenza dei supporters, un’altra novità importante sarà quella della Sprint Qualifying, format delle qualifiche che ha fatto il proprio esordio a Silverstone e verrà riproposto a Monza. In sostanza i piloti dovranno affrontare una gara sprint il sabato, con time-attack di questa corsa il venerdì, al fine di comporre la griglia di partenza della prova domenicale e con l’assegnazione dei punti mondiali ai primi tre (tre punti al primo, due al secondo e uno al terzo).

“Anche a Monza, dopo Silverstone, ci sarà la Sprint Qualifying. È un format diverso, per cui speriamo di trarne vantaggio e vivere comunque un bel fine settimana anche se sulla carta sarà difficile“, ha affermato il monegasco, che conserva bei ricordi del Tempio della velocità. Il riferimento è alla vittoria del 2019: “È sempre molto, molto speciale per me correre a Monza e lo è pure per la Ferrari, ricorderò sempre la gara di due anni fa, è stato pazzesco“.

Foto: LPS