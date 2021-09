F1, Aston Martin conferma i propri piloti, Vettel e Stroll proseguono anche nel 2022

Lance Stroll e Sebastian Vettel saranno nuovamente in pista nel Mondiale F1 2022 con Aston Martin. Il canadese ed il tedesco sono stati confermati dal famoso brand britannico che si prepara per una nuova stagione nella massima formula dopo un discreto primo anno.

Arriva dunque ufficialmente la smentita di un possibile abbandono di Vettel, indiscrezioni che si erano diffuse alla vigilia del Gran Premio d’Italia di settimana scorsa. Il pluricampione teutonico ha rilasciato ai microfoni della propria squadra in merito all’annuncio odierno: “Non vedo davvero l’ora di correre con la nuova generazione di vetture di Formula Uno. Il loro look è molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe darci vetture in grado di gareggiare molto più da vicino rispetto al recente. I cambiamenti sono così grandi che ogni team partirà da un nuovo inizio, avremo una grande occasione”.

Anche Stroll ha voluto mostrare la propria gioia. “La prossima stagione inizierò il mio sesto anno in Formula 1. Non vedo l’ora di continuare il mio viaggio con Vettel. Non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare quest’anno, ma siamo pronti per la prossima stagione”.

Durante la presentazione è arrivato anche il commento di Otmar Szafnauer, Team Principal della formazione inglese. “Lance è uno dei piloti più talentuosi nella moderna Formula Uno, mentre Sebastian è una risorsa enorme per la nostra squadra. Per la prossima stagione puntiamo a qualcosa di più in grande rispetto a quest’anno”.

Foto: LaPresse