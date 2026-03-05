Lance Stroll rafforza l’idea di Newey: “Guidare l’Aston Martin è come essere fulminati su una sedia elettrica”

A pochi giorni dal debutto stagionale a Gran Premio d’Australia di F1 a Melbourne, le parole di Adrian Newey hanno acceso i riflettori sulla complessa situazione tecnica che sta vivendo Aston Martin. L’ingegnere britannico ha descritto una monoposto, la AMR26, alle prese con forti vibrazioni generate dalla power unit Honda, un fenomeno che non solo mette sotto stress diversi componenti della vettura ma finisce per avere conseguenze dirette anche sui piloti.

Secondo Newey, infatti, le oscillazioni prodotte dal motore stanno creando problemi di affidabilità – con elementi che si staccano o non resistono allo stress – ma l’aspetto più preoccupante riguarda ciò che accade nell’abitacolo.

Le vibrazioni si propagano fino al volante e alle mani dei piloti, limitando il numero di giri consecutivi che possono percorrere prima di rischiare danni ai nervi delle dita. Una situazione che, come sottolineato dall’ingegnere britannico, rappresenta un serio campanello d’allarme in vista dell’inizio della stagione.

A rafforzare il concetto ci ha pensato anche il racing driver canadese Lance Stroll, che nel media day australiano ha descritto senza mezzi termini l’effetto delle vibrazioni generate dalla power unit Honda sulla macchina: “È come essere fulminati su una sedia elettrica“. Il problema non è un semplice scuotimento meccanico, ma una risonanza che la struttura della vettura non riesce a filtrare, trasformando le frequenze del motore in impulsi violenti che colpiscono il pilota attraverso il sedile e il volante.