F1, Antonio Giovinazzi: un 7° posto di spessore per meritarsi il rinnovo con Alfa Romeo

La risposta che ci si attendeva. Antonio Giovinazzi, sulla non facile pista di Zandvoort (Paesi Bassi), ha ottenuto il settimo crono delle qualifiche del GP d’Olanda. Una prestazione eccellente del pilota italiano dell’Alfa Romeo che ha saputo mettere a frutto l’ottimo lavoro delle libere per esprimere un time-attack di notevole valore.

Giovinazzi ha risposto, quindi, nel migliore dei modi a tutte le voci di mercato che l’hanno riguardato nell’ultimo periodo. L’addio a fine stagione di Kimi Raikkonen, che quest’oggi non ha potuto prendere parte alle qualifiche per la positività al Covid, porterà la scuderia italo-svizzera a ripiegare su un altro finlandese, ovvero Valtteri Bottas che dovrebbe essere in uscita dalla Mercedes. Al posto del finnico potrebbe esserci l’arrivo a Brackley di George Russell proveniente dalla Williams.

Il futuro di Giovinazzi, però, potrebbe traballare perché Toto Wolff vorrebbe che dalla Formula E arrivasse in F1 De Vries, andando a occupare il sedile del pilota italiano. Un’eventualità tutta da verificare perché il Team Principal dell’Alfa, Vasseur, vorrebbe puntare su un pilota d’esperienza e il nome potrebbe essere quello di Nico Hulkenberg.

Antonio, però, quest’oggi ha manifestato un chiaro segnale di vitalità e, in attesa di quel che accadrà in gara, ci si augura che in corsa vi possa essere una conferma.

Foto: LaPresse