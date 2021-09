Angelo Sticchi Damiani chiede l’aiuto del governo al fine di mantenere Antonio Giovinazzi in F1. Il Presidente dell’ACI ha espresso la propria opinione nel corso della conferenza stampa del GP d’Italia che ha visto ieri il successo dell’australiano Daniel Ricciardo.

Il numero uno dell’Automobile Club d’Italia ha rilasciato alla stampa: “Antonio è veramente bravo. Non siamo riusciti a dargli la possibilità di far vedere il suo valore. Io mi aspetto che ci sia una spinta anche da parte del governo. Altre realtà si stanno muovendo in modo diretto”.

Il riferimento è diretto alla Cina che sta spingendo per portare in proprio rappresentante nella massima formula. Guanyu Zhou, presente quest’anno in FIA F2, potrebbe rimpiazzare il nostro connazionale nella prossima stagione quando l’Alfa Romeo accoglierà il finnico Valtteri Bottas.

Sticchi Damiani è continuato ha concluso dicendo: “Non è più come una volta che il più bravo va avanti. Ora ci sono anche quelli più ricchi. Noi abbiamo questo dovere. Abbiamo un pilota bravo e dobbiamo difenderlo e dargli la possibilità di eccellere“.

Foto: LaPresse