Filippo Ganna si presenta da Campione del Mondo nella cronometro individuale dei Mondiali 2021 di ciclismo. Il piemontese ha trionfato lo scorso anno a Imola e domenica 19 settembre andrà a caccia di una storica doppietta. L’azzurro dovrà cimentarsi lungo il tracciato completamente pianeggiante nelle Fiandre: sulle carte è un tracciato adatto alle caratteristiche del nostro portacolori, il quale ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio e sognare in grande.

Filippo Ganna scatterà alle ore 16:05:30. Rendiamo la grafia più semplice: la partenza del ciclista italiana è prevista trenta secondi dopo le ore 16.05. I corridori scatteranno ogni 90 secondi ed è per questo motivo che gli orari non sono sempre al minuto spaccato.

Il percorso misura 43,4 km, con partenza a Knokke-Heist e arrivo a Bruges. Non presenta strappi, è completamente pianeggiante ed è adatto agli specialisti proprio come Filippo Ganna. Di seguito la startlist, il programma dettagliato, gli orari di partenza, il palinsesto tv/streaming della cronometro individuale elite maschile ai Mondiali 2021 di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

14.40 Partenza primo corridore

17.00 (circa) Arrivo ultimo corridore

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA, CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO

Filippo Ganna partirà alle ore 16:05:30 (trenta secondi dopo le ore 16.05).

STARTLIST CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO: ORARI DI PARTENZA

14:40:00 66 JURADO LOPEZ Christofer PAN 27 OCT 1995

14:41:30 64 SOBRERO Matteo ITA 14 MAY 1997

14:43:00 63 JAWAID Ali PAK 19 AUG 1986

14:44:30 60 SUNNATOV Akramjon UZB 26 NOV 1996

14:46:00 59 LASINIS Venantas LTU 26 FEB 1997

14:47:30 58 GRUZDEV Dmitriy KAZ 13 MAR 1986

14:49:00 57 CHRISTIE Marcus IRL 18 JAN 1991

14:50:30 56 HAILU Hailemelekot ETH 11 JUL 1994

14:52:00 55 TCHAMBAZ Lotfi ALG 8 NOV 1985

14:53:30 54 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

14:55:00 53 BIGHAM Daniel GBR 2 OCT 1991

14:56:30 51 WALSCHEID Maximilian Richard GER 13 JUN 1993

14:58:00 50 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

14:59:30 49 REIS Rafael POR 15 JUL 1992

15:01:00 48 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

15:02:30 47 THOMAS Benjamin FRA 12 SEP 1995

15:04:00 46 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

15:05:30 45 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

15:07:00 44 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

15:08:30 43 AFFINI Edoardo ITA 24 JUN 1996

15:10:00 41 AMJAD Khalil PAK 12 FEB 1987

15:11:30 40 SYMONDS Christopher GHA 21 NOV 1973

15:13:00 38 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996

15:14:30 42 JASER Nazir SYR 10 APR 1989

15:16:00 37 ALKHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990

15:17:30 35 AGUSTSSON Runar Orn ISL 7 JUL 1985

15:19:00 34 KHALMURATOV Muradjan UZB 11 JUN 1982

15:20:30 33 GYUROV Spas BUL 7 FEB 1986

15:22:00 32 ILIC Ognjen SRB 21 NOV 1998

15:23:30 31 SIRIRONNACHAI Sarawut THA 23 AUG 1992

15:25:00 29 PEAK Barnabas HUN 29 NOV 1998

15:26:30 28 KONONENKO Mykhaylo UKR 30 OCT 1987

15:28:00 27 KUBA Ronald SVK 14 OCT 1994

15:29:30 26 FOMINYKH Daniil KAZ 28 AUG 1991

15:31:00 25 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

15:32:30 24 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

15:34:00 23 ARCHIBOLD CASTILLO Franklin PAN 24 AUG 1997

15:35:30 22 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH 25 AUG 1991

15:37:00 20 GIBBONS Ryan RSA 13 AUG 1994

15:38:30 19 SCULLY Tom NZL 14 JAN 1990

15:40:00 18 RIKUNOV Petr RCF 24 FEB 1997

15:41:30 17 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP 2 FEB 2001

15:43:00 16 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

15:44:30 15 HAYTER Ethan GBR 18 SEP 1998

15:46:00 14 CERNY Josef CZE 11 MAY 1993

15:47:30 13 HOULE Hugo CAN 27 SEP 1990

15:49:00 12 LEKNESSUND Andreas NOR 21 MAY 1999

15:50:30 11 MARTIN Tony GER 23 APR 1985

15:52:00 10 CRADDOCK Lawson USA 20 FEB 1992

15:53:30 9 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

15:55:00 8 URAN Rigoberto COL 26 JAN 1987

15:56:30 7 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

15:58:00 6 POGACAR Tadej SLO 21 SEP 1998

15:59:30 5 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

16:01:00 4 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

16:02:30 3 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

16:04:00 2 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

16:05:30 1 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 dalle ore 14.45. In precedenza su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

