Coppa Sabatini 2021, il percorso ai raggi X: arrivo in salita a Peccioli che renderà la corsa molto incerta

Momento importante della stagione: siamo arrivati, come da tradizione, a settembre, dunque spazio alle classiche italiane. Giovedì 16 settembre appuntamento con la Coppa Sabatini, Gran Premio città di Peccioli, giunto alla sua 69ma edizione. Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio.

PERCORSO COPPA SABATINI 2021

210,8 chilometri in programma con partenza ed arrivo in quel di Peccioli. Primo tratto in linea di circa 50 chilometri che prevederà le ascese di Montefoscoli, Terricciola, Lajatico, tutt’altro che impossibili. Si passa sulla linea del traguardo, per affrontare un primo circuito per ben cinque volte: nuovamente Montefoscoli e Terricciola le ascese da scollinare. Poi, per concludere, sarà la volta del secondo circuito: tanta pianura, ma sarà decisiva l’ascesa conclusiva verso Peccioli, con circa un chilometro al 10%.

Foto: LPS