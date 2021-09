Ciclismo, Coppa Sabatini 2021: fratture multiple e pneumotorace per Vadim Pronskiy

Bilancio abbastanza pesante per Vadim Pronskiy dopo la caduta patita alla Coppa Sabatini 2021. Il ciclista della Astana – Premier Tech ha riportato fratture multiple e un pneumotorace. L’impatto con l’asfalto del talentino kazako è stato estremamente violento.

Subito dopo l’impatto è stato immediatamente trasportato in elicottero in ospedale, anche perché il trauma polmonare aveva provocato anche problemi respiratori. Il medico Andrei Mikhailov ha tracciato un quadro della situazione che non è sicuramente rassicurante.

“Si è rotto il capitello del radio sinistro e la seconda costola, ha anche riportato una frattura alla prima vertebra lombare e lo pneumotorace al polmone destro. Fortunatamente, nessuna frattura è dislocata, quindi non necessita di intervento. Ora è stabile, ma resterà in ospedale per qualche giorno finché il pneumotorace sarà guarito abbastanza da consentire il trasporto a casa via terra visto che il trasporto aereo potrebbe essere un rischio per la formazione di un nuovo pneumotorace“.

Foto: LaPresse