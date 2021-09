La classifica della Vuelta a España non cambia al termine della 19ma tappa, una frazione mossa ma senza particolari insidie che è stata percorsa a un ritmo decisamente sostenuto. I 191 km da Tapia a Monforte de Lemos non hanno nascosto insidie per tutti i big in lotta per le posizioni che contano e così si entra nel weekend conclusivo con una graduatoria sostanzialmente cristallizzata e che non sarà facile stravolgere nelle prossime due giornate.

Primoz Roglic ha già ipotecato il terzo sigillo consecutivo nella corsa a tappe in terra iberica. Lo sloveno, vincitore delle ultime due edizioni, continua a indossare la maglia roja di leader della classifica generale e il suo vantaggio sugli immediati inseguitori è decisamente confortante. L’alfiere della Jumbo-Visma vanta 2’30” di margine sullo spagnolo Enric Mas, 2’53” sul colombiano Miguel Angel Lopez, 4’36”” sull’australiano Jack Haig, 4’43” sul colombiano Egan Bernal. Damiano Caruso è il migliore degli italiani col suo 18mo posto ottenuto facendo il gregario di Haig.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della 19ma tappa. Domani è in programma una frazione di 202 km da Sanxenxo a Castro de Herville: arrivo in salita ma si tratta di un GPM di seconda categoria, tra i cinque GPM di giornata c’è solo un prima categoria a 57 km dal traguardo.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2021 (dopo la 19ma tappa)

1 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 77H 49′ 37” – B : 40” –

2 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 77H 52′ 07” + 00H 02′ 30” B : 14” –

3 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 77H 52′ 30” + 00H 02′ 53” B : 18” –

4 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 77H 54′ 13” + 00H 04′ 36” – –

5 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 77H 54′ 20” + 00H 04′ 43” B : 3” –

6 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 77H 55′ 21” + 00H 05′ 44” – –

7 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 77H 55′ 39” + 00H 06′ 02” B : 6” –

8 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 77H 57′ 25” + 00H 07′ 48” – –

9 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 77H 58′ 08” + 00H 08′ 31” – –

10 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 77H 59′ 01” + 00H 09′ 24” – –

11 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 78H 02′ 52” + 00H 13′ 15” – –

12 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 78H 03′ 12” + 00H 13′ 35” – –

13 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 78H 07′ 32” + 00H 17′ 55” B : 8” –

14 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 78H 07′ 40” + 00H 18′ 03” – –

15 GEOFFREY BOUCHARD 11 AG2R CITROEN TEAM 78H 25′ 56” + 00H 36′ 19” – –

16 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 78H 28′ 51” + 00H 39′ 14” – –

17 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 13 AG2R CITROEN TEAM 78H 41′ 52” + 00H 52′ 15” B : 6” –

18 DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 78H 44′ 59” + 00H 55′ 22” B : 15” –

19 SAM OOMEN 7 JUMBO – VISMA 78H 46′ 33” + 00H 56′ 56” – –

20 OSCAR CABEDO CARDA 63 BURGOS-BH 78H 48′ 34” + 00H 58′ 57” – –

21 GIANLUCA BRAMBILLA 212 TREK – SEGAFREDO 78H 57′ 25” + 01H 07′ 48” – –

22 STEFF CRAS 162 LOTTO SOUDAL 79H 00′ 15” + 01H 10′ 38” – –

23 RAFAL MAJKA 224 UAE TEAM EMIRATES 79H 00′ 54” + 01H 11′ 17” B : 13” –

24 MIKEL NIEVE 185 TEAM BIKEEXCHANGE 79H 04′ 43” + 01H 15′ 06” – –

25 SIMONE PETILLI 146 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 79H 05′ 57” + 01H 16′ 20” – –

26 WOUTER POELS 47 BAHRAIN VICTORIOUS 79H 09′ 49” + 01H 20′ 12” B : 1” –

27 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 34 ASTANA – PREMIER TECH 79H 10′ 29” + 01H 20′ 52” – –

28 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 35 ASTANA – PREMIER TECH 79H 11′ 08” + 01H 21′ 31” – –

29 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 79H 16′ 25” + 01H 26′ 48” B : 17” –

30 DANIEL NAVARRO 61 BURGOS-BH 79H 17′ 11” + 01H 27′ 34” B : 3” P : 10”

31 JEFFERSON CEPEDA 75 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 79H 17′ 29” + 01H 27′ 52” – –

32 JAN HIRT 143 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 79H 23′ 55” + 01H 34′ 18” – P : 20”

33 LUIS ANGEL MATE MARDONES 117 EUSKALTEL-EUSKADI 79H 25′ 04” + 01H 35′ 27” – –

34 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 79H 27′ 33” + 01H 37′ 56” – –

35 MARTIJN TUSVELD 198 TEAM DSM 79H 28′ 08” + 01H 38′ 31” – –

36 GOTZON MARTIN SANZ 116 EUSKALTEL-EUSKADI 79H 30′ 36” + 01H 40′ 59” – –

37 PAVEL SIVAKOV 136 INEOS GRENADIERS 79H 32′ 43” + 01H 43′ 06” B : 7” –

38 JULEN AMEZQUETA MORENO 73 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 79H 45′ 13” + 01H 55′ 36” B : 1” –

39 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 79H 45′ 23” + 01H 55′ 46” – –

40 LILIAN CALMEJANE 12 AG2R CITROEN TEAM 79H 45′ 48” + 01H 56′ 11” B : 1” –

41 KOEN BOUWMAN 2 JUMBO – VISMA 79H 47′ 38” + 01H 58′ 01” – –

42 ANDREY ZEITS 188 TEAM BIKEEXCHANGE 79H 49′ 24” + 01H 59′ 47” – –

43 RYAN GIBBONS 223 UAE TEAM EMIRATES 79H 51′ 20” + 02H 01′ 43” B : 2” –

44 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 222 UAE TEAM EMIRATES 79H 54′ 11” + 02H 04′ 34” B : 6” –

45 JESUS HERRADA 85 COFIDIS 79H 54′ 24” + 02H 04′ 47” B : 6” –

46 BEN ZWIEHOFF 58 BORA – HANSGROHE 79H 56′ 24” + 02H 06′ 47” – –

47 MIKAEL CHEREL 14 AG2R CITROEN TEAM 80H 01′ 33” + 02H 11′ 56” – –

48 MICHAEL STORER 197 TEAM DSM 80H 01′ 44” + 02H 12′ 07” B : 28” –

49 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 80H 09′ 05” + 02H 19′ 28” – –

50 JENS KEUKELEIRE 106 EF EDUCATION – NIPPO 80H 11′ 34” + 02H 21′ 57” – –

51 NICOLAS PRODHOMME 16 AG2R CITROEN TEAM 80H 11′ 53” + 02H 22′ 16” B : 2” –

52 MIKEL BIZKARRA 111 EUSKALTEL-EUSKADI 80H 16′ 23” + 02H 26′ 46” B : 1” –

53 REIN TAARAMÄE 147 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 80H 17′ 48” + 02H 28′ 11” B : 10” –

54 FLORIS DE TIER 23 ALPECIN – FENIX 80H 19′ 35” + 02H 29′ 58” – –

55 NICHOLAS SCHULTZ 186 TEAM BIKEEXCHANGE 80H 22′ 32” + 02H 32′ 55” – –

56 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 80H 27′ 00” + 02H 37′ 23” B : 1” –

57 JOSE HERRADA 86 COFIDIS 80H 28′ 30” + 02H 38′ 53” – –

58 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 103 EF EDUCATION – NIPPO 80H 28′ 45” + 02H 39′ 08” – –

59 LUCAS HAMILTON 182 TEAM BIKEEXCHANGE 80H 34′ 14” + 02H 44′ 37” – –

60 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 114 EUSKALTEL-EUSKADI 80H 36′ 42” + 02H 47′ 05” B : 2” –

61 ROBERT GESINK 3 JUMBO – VISMA 80H 37′ 28” + 02H 47′ 51” – –

62 ANTHONY ROUX 127 GROUPAMA – FDJ 80H 38′ 10” + 02H 48′ 33” – –

63 THYMEN ARENSMAN 192 TEAM DSM 80H 41′ 20” + 02H 51′ 43” – –

64 ANGEL MADRAZO RUIZ 65 BURGOS-BH 80H 42′ 28” + 02H 52′ 51” B : 2” –

65 MARK PADUN 46 BAHRAIN VICTORIOUS 80H 44′ 03” + 02H 54′ 26” – –

66 ANDREAS KRON 161 LOTTO SOUDAL 80H 44′ 08” + 02H 54′ 31” – –

67 IMANOL ERVITI 172 MOVISTAR TEAM 80H 49′ 37” + 03H 00′ 00” – –

68 G LAWSON CRADDOCK 105 EF EDUCATION – NIPPO 80H 49′ 46” + 03H 00′ 09” B : 2” –

69 THOMAS PIDCOCK 134 INEOS GRENADIERS 80H 51′ 27” + 03H 01′ 50” – –

70 MAGNUS CORT NIELSEN 107 EF EDUCATION – NIPPO 80H 55′ 40” + 03H 06′ 03” B : 39” –

71 JETSE BOL 62 BURGOS-BH 80H 56′ 55” + 03H 07′ 18” B : 6” –

72 OLIVIER LE GAC 124 GROUPAMA – FDJ 80H 56′ 59” + 03H 07′ 22” – –

73 JAMES PICCOLI 157 ISRAEL START-UP NATION 81H 01′ 50” + 03H 12′ 13” – –

74 JAY VINE 21 ALPECIN – FENIX 81H 01′ 59” + 03H 12′ 22” B : 4” –

75 CHRISTOPHER HAMILTON 196 TEAM DSM 81H 02′ 12” + 03H 12′ 35” B : 5” –

76 RUI OLIVEIRA 226 UAE TEAM EMIRATES 81H 02′ 16” + 03H 12′ 39” B : 8” –

77 ANDREA BAGIOLI 92 DECEUNINCK – QUICK – STEP 81H 02′ 30” + 03H 12′ 53” B : 10” –

78 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 81H 03′ 49” + 03H 14′ 12” – –

79 STAN DEWULF 15 AG2R CITROEN TEAM 81H 03′ 54” + 03H 14′ 17” B : 2” –

80 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 66 BURGOS-BH 81H 04′ 22” + 03H 14′ 45” B : 1” –

81 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA – FDJ 81H 04′ 54” + 03H 15′ 17” – –

82 MAXIM VAN GILS 166 LOTTO SOUDAL 81H 06′ 29” + 03H 16′ 52” – –

83 MICHAEL MATTHEWS 181 TEAM BIKEEXCHANGE 81H 07′ 05” + 03H 17′ 28” B : 8” –

84 ARITZ BAGÜES KALPARSORO 74 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 81H 07′ 09” + 03H 17′ 32” B : 3” –

85 DAMIEN TOUZE 17 AG2R CITROEN TEAM 81H 07′ 48” + 03H 18′ 11” – –

86 YURIY NATAROV 36 ASTANA – PREMIER TECH 81H 08′ 00” + 03H 18′ 23” – –

87 NATHAN VAN HOOYDONCK 8 JUMBO – VISMA 81H 11′ 25” + 03H 21′ 48” – –

88 PELAYO SANCHEZ MAYO 68 BURGOS-BH 81H 13′ 15” + 03H 23′ 38” B : 2” –

89 FERNANDO BARCELO 83 COFIDIS 81H 16′ 30” + 03H 26′ 53” – –

90 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN VICTORIOUS 81H 19′ 21” + 03H 29′ 44” – –

91 DAMIEN HOWSON 183 TEAM BIKEEXCHANGE 81H 21′ 05” + 03H 31′ 28” – –

92 ALVARO CUADROS MORATA 76 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 81H 22′ 43” + 03H 33′ 06” – –

93 JAMES KNOX 94 DECEUNINCK – QUICK – STEP 81H 23′ 14” + 03H 33′ 37” – –

94 MATTEO TRENTIN 228 UAE TEAM EMIRATES 81H 23′ 29” + 03H 33′ 52” B : 10” –

95 MAURI VANSEVENANT 98 DECEUNINCK – QUICK – STEP 81H 24′ 03” + 03H 34′ 26” B : 6” –

96 EDDY FINE 84 COFIDIS 81H 25′ 42” + 03H 36′ 05” – –

97 JOAN BOU COMPANY 113 EUSKALTEL-EUSKADI 81H 26′ 34” + 03H 36′ 57” B : 3” –

98 GUY NIV 156 ISRAEL START-UP NATION 81H 27′ 51” + 03H 38′ 14” – –

99 ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO 118 EUSKALTEL-EUSKADI 81H 28′ 01” + 03H 38′ 24” B : 2” –

100 TOBIAS LUDVIGSSON 125 GROUPAMA – FDJ 81H 29′ 09” + 03H 39′ 32” – –

101 ARNAUD DEMARE 121 GROUPAMA – FDJ 81H 33′ 10” + 03H 43′ 33” B : 6” –

102 CLÉMENT VENTURINI 18 AG2R CITROEN TEAM 81H 33′ 29” + 03H 43′ 52” – –

103 ANTONIO NIBALI 216 TREK – SEGAFREDO 81H 35′ 25” + 03H 45′ 48” – –

104 SYLVAIN MONIQUET 165 LOTTO SOUDAL 81H 35′ 34” + 03H 45′ 57” – –

105 SALVATORE PUCCIO 135 INEOS GRENADIERS 81H 36′ 47” + 03H 47′ 10” – –

106 DYLAN SUNDERLAND 208 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 81H 37′ 04” + 03H 47′ 27” – –

107 WESLEY KREDER 144 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 81H 37′ 07” + 03H 47′ 30” – –

108 LUKA MEZGEC 184 TEAM BIKEEXCHANGE 81H 38′ 53” + 03H 49′ 16” – –

109 ANTON PALZER 56 BORA – HANSGROHE 81H 39′ 26” + 03H 49′ 49” – –

110 CESARE BENEDETTI 52 BORA – HANSGROHE 81H 41′ 29” + 03H 51′ 52” – –

111 XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 112 EUSKALTEL-EUSKADI 81H 43′ 06” + 03H 53′ 29” B : 1” –

112 CARLOS CANAL BLANCO 64 BURGOS-BH 81H 45′ 07” + 03H 55′ 30” B : 1” –

113 YUKIYA ARASHIRO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 81H 51′ 27” + 04H 01′ 50” – –

114 FLORIAN SENECHAL 95 DECEUNINCK – QUICK – STEP 81H 51′ 43” + 04H 02′ 06” B : 10” P : 30”

115 CHAD HAGA 195 TEAM DSM 81H 52′ 23” + 04H 02′ 46” – –

116 HARM VANHOUCKE 167 LOTTO SOUDAL 81H 53′ 06” + 04H 03′ 29” – –

117 ROBERT STANNARD 187 TEAM BIKEEXCHANGE 81H 53′ 35” + 04H 03′ 58” – –

118 OIER LAZKANO LOPEZ 77 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 81H 53′ 59” + 04H 04′ 22” B : 3” –

119 PATRICK GAMPER 53 BORA – HANSGROHE 81H 55′ 03” + 04H 05′ 26” – –

120 NICO DENZ 194 TEAM DSM 81H 55′ 12” + 04H 05′ 35” – –

121 ALEXANDER KRIEGER 24 ALPECIN – FENIX 81H 57′ 54” + 04H 08′ 17” – –

122 ALEX KIRSCH 214 TREK – SEGAFREDO 82H 01′ 13” + 04H 11′ 36” – –

123 DIMITRI CLAEYS 204 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 82H 03′ 38” + 04H 14′ 01” – –

124 PIET ALLEGAERT 82 COFIDIS 82H 06′ 51” + 04H 17′ 14” – –

125 QUINN SIMMONS 218 TREK – SEGAFREDO 82H 08′ 02” + 04H 18′ 25” B : 8” –

126 FLORIAN VERMEERSCH 168 LOTTO SOUDAL 82H 09′ 07” + 04H 19′ 30” – –

127 KEVIN VAN MELSEN 148 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 82H 13′ 30” + 04H 23′ 53” – –

128 EDWARD PLANCKAERT 27 ALPECIN – FENIX 82H 14′ 22” + 04H 24′ 45” – –

129 TOM SCULLY 108 EF EDUCATION – NIPPO 82H 16′ 22” + 04H 26′ 45” – –

130 RAMON SINKELDAM 128 GROUPAMA – FDJ 82H 18′ 51” + 04H 29′ 14” – –

131 LENNARD HOFSTEDE 4 JUMBO – VISMA 82H 21′ 48” + 04H 32′ 11” – –

132 ALBERTO DAINESE 193 TEAM DSM 82H 25′ 39” + 04H 36′ 02” B : 14” –

133 BERT-JAN LINDEMAN 207 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 82H 30′ 46” + 04H 41′ 09” – –

134 JON ABERASTURI IZAGA 72 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 82H 30′ 57” + 04H 41′ 20” – –

135 CONNOR BROWN 203 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 82H 35′ 33” + 04H 45′ 56” – –

136 ZDENĚK ŠTYBAR 96 DECEUNINCK – QUICK – STEP 82H 37′ 51” + 04H 48′ 14” – –

137 SEBASTIAN BERWICK 152 ISRAEL START-UP NATION 82H 39′ 38” + 04H 50′ 01” – –

138 SCOTT THWAITES 28 ALPECIN – FENIX 82H 39′ 50” + 04H 50′ 13” – –

139 JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE 115 EUSKALTEL-EUSKADI 82H 46′ 29” + 04H 56′ 52” – –

140 BERT VAN LERBERGHE 97 DECEUNINCK – QUICK – STEP 82H 50′ 22” + 05H 00′ 45” B : 3” P : 10”

141 RICCARDO MINALI 145 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 82H 51′ 34” + 05H 01′ 57” – –

142 JORDI MEEUS 55 BORA – HANSGROHE 82H 56′ 38” + 05H 07′ 01” B : 6” –

143 FABIO JAKOBSEN 91 DECEUNINCK – QUICK – STEP 83H 01′ 18” + 05H 11′ 41” B : 48” –

144 MARTIN LAAS 54 BORA – HANSGROHE 83H 01′ 40” + 05H 12′ 03” – –

145 JOSEF ČERNÝ 93 DECEUNINCK – QUICK – STEP 83H 10′ 58” + 05H 21′ 21” – –

Foto: Lapresse