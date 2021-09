Classifica Matteo Berrettini ATP Race: con una vittoria supererebbe Rublev e sarebbe n.5! Le Finals di Torino sono ad un passo

Se son rose fioriranno… Matteo Berrettini il suo l’ha fatto: quarto di finale agli US Open conquistato e Oscar Otte battuto in quattro set. Bravo e fortunato Matteo perché il tedesco, sulle ali dell’entusiasmo del miglior torneo della sua carriera, stava esprimendo un gran tennis ed aveva assunto i connotati della bega.

Una caduta su uno smash con precario equilibrio è costata cara al teutonico e Berrettini l’ha portata a casa. Nei quarti nuova sfida a Novak Djokovic e la scalata è quella dell’Everest perché il serbo appare lanciato più che mai verso la conquista del Major, realizzando il tanto agognato Grande Slam con tutti gli annessi e connessi. Riscontri che hanno dato anche una fisionomia precisa all’ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene conto del rendimento dei tennisti nel 2021 e finalizzata alla qualificazione alle Finals di Torino per i primi otto. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA RACE AGGIORNATA

1 Novak Djoković SRB 7530

2 Stefanos Tsitsipas GRE 5470

3 Daniil Medvedev RUS 4740

4 Alexander Zverev GER 4555

5 Andrey Rublev RUS 4030

6 Matteo Berrettini ITA 3955

7 Rafael Nadal ESP 2985

8 Casper Ruud NOR 2675

9 Hubert Hurkacz POL 2505

10 Jannik Sinner 20 ITA 2255

– Già qualificati

– In lizza per le Finals

Stando ai numeri nudi e crudi ci sono due giocatori che sono già a Torino: Djokovic e Stefanos Tsitsipas, mentre il resto dovrà ancora un po’ darsi da fare. Berrettini, sesto con 3955 punti, in un’ottima posizione avendo un margine importante nei confronti degli immediati inseguitori, escludendo lo spagnolo Rafael Nadal per via dell’arcinoto infortunio al piede sinistro. Il margine del romano nei confronti del norvegese Casper Ruud e del polacco Hubert Hurkacz, già eliminati nel torneo americano, è pari a 1280 e 1450 punti.

C’è chiaramente la chance di migliorare la sua classifica e quindi di mettere in cassaforte la qualificazione al Master di fine anno. Qualora vi fosse l’impresa e il successo contro Nole, l’azzurro si porterebbe a quota 4315 punti, scavalcando il russo Andrey Rublev (già eliminato) e portandosi al posto n.5.

Nel caso di una marcia trionfale, la semifinale vinta contro (probabilmente) Alexander Zverev varrebbe l’atto conclusivo e 4795 punti. Una quota vicina al limite per staccare il biglietto per Torino, ovvero 5090 punti. Qualora si dovesse fare la storia e vincere il torneo, Matteo si proietterebbe a 5595 punti e avrebbe la certezza di essere n.2 della Race e alla Finals, considerando anche quello che potrebbe fare il russo Daniil Medvedev e Tsitsipas già out.

Foto: LaPresse