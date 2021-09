Wout Van Aert ha saputo dare del filo da torcere, oggi, a Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. Il fiammingo si è rivelato essere un avversario tostissimo e dopo quarantaquattro chilometri di battaglia, su un tracciato, dal punto di vista altimetrico, favorevole a Ganna, si è dovuto arrendere per soli 6″. Dopo il primo intertempo il portacolori della Jumbo-Visma era addirittura in vantaggio, ma Pippo ha gestito lo sforzo in modo favoloso ed è riuscito a prodursi in un’epica rimonta.

Ad ogni modo, ora il mirino di Wout si sposterà immediatamente sulla prova in linea. Tra Mondiali di ciclocross, Olimpiadi e Mondiali di ciclismo su strada, il fuoriclasse fiammingo ha conquistato cinque medaglie d’argento nell’ultimo anno. La rassegna iridata casalinga, dunque, rappresenta l’occasione perfetta per riuscire a spezzare quella maledizione che sembra perseguitare il portacolori della Jumbo-Visma.

Il tracciato del Mondiale in linea, ovviamente, è adatto alle caratteristiche del fiammingo. D’altronde, probabilmente, non esiste una corsa di un giorno che presenti un percorso antipatico a Van Aert. Wout, inoltre, avrà dalla sua anche una nazionale belga fortissima, della quale fa parte un Remco Evenepoel che ha giurato fedeltà al tre volte iridato del ciclocross. Infine, come abbiamo visto oggi e al Tour of Britain, il portacolori della Jumbo-Visma gode di una condizione a dir poco strepitosa.

Van Aert, però, avrà anche tutti gli occhi su di sé al Mondiale e corre il rischio che tutti marchino lui. Per via del fatto che lo storico rivale Mathieu van der Poel arriva alla rassegna iridata a fari spenti, infatti, Wout è l’unico vero grande favorito del Mondiale. Inoltre, anche la pressione che il belga avrà addosso sarà fortissima, dato che corre davanti al pubblico di casa e che non può permettersi di arrivare nuovamente secondo.

Foto: Lapresse