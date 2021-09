Mathieu van der Poel farà il proprio ritorno in gara in occasione dell’Antwerp Port Epic, corsa di un giorno che andrà in scena domenica 12 settembre (in contemporanea con la prova in linea degli Europei). Il fuoriclasse olandese ha optato per questo appuntamento non di primo piano per testare le proprie condizioni fisiche dopo la brutta caduta patita alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (nella gara di mountain bike) e che sta rischiando di compromettere il suo finale di stagione (Mondiali e Parigi-Roubaix sono in forte dubbio).

L’alfiere della Alpecin-Fenix non gareggia su strada dall’ottava tappa del Tour de France, al termine della quale decise di ritirarsi per concentrarsi sui Giochi (aveva indossato la maglia gialla per sei giorni alla Grande Boucle). Il 26enne, vincitore del Giro delle Fiandre 2020 e della Amstel Gold Race 2019, ha conquistato ben sette successi nella stagione in corso, tra cui spiccano una tappa al Tour de France e le Strade Bianche.

Foto: Lapresse