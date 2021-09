Ciclismo, Europei Trento 2021: forfait della campionessa del mondo Anna Van der Breggen

La campionessa del mondo in carica Anna van der Breggen non prenderà parte ai Campionati europei su strada che andranno in scena questo fine settimana sulle strade di Trento. Prima campionessa continentale esattamente cinque anni fa a Plumelec, la neerlandese lascerà dunque uno spazio in più per le contendenti a questo titolo europeo, lungo un tracciato che l’avrebbe sicuramente esaltata.

Va comunque detto che, al termine del Challenge by La Vuelta, il risultato finale della campionessa iridata di Innsbruck 2018 ed Imola 2020, nonché vincitrice di quattro Giri d’Italia femminili e di sette edizioni della Freccia Vallone, non è stato di certo ai livelli a cui ci ha sempre abituati. Il suo è un 58esimo posto che, comunque sia, arriva dopo un periodo decisamente intenso tra la conquista del suo quarto Giro Rosa e la medaglia di bronzo a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo.

“Ho ripreso ad allenarmi dopo i Giochi Olimpici – ha affermato Anna van dr Breggen a RTBF – Al GP Plouay riuscivo ancora ad avere un livello onesto, ma in Spagna non ho avuto la forza di seguire quando la gara è diventata dura. Mentalmente voglio ancora concludere bene la stagione ma fisicamente non posso. Non riesco a raggiungere il mio livello normale”, ha aggiunto la 31enne olandese. Ricordiamo che la campionessa di Zwolle si appresta ad affrontare le sue ultime settimane di carriera professionistica; dopodiché, dal prossimo anno, entrerà a far parte dello staff del suo team, la SD Worx.

Foto: Lapresse