Tour of Britain, Robin Carpenter vince la seconda tappa: spettacolare fuga da lontano. Sbaragli e Nizzolo in top-10

Robin Carpenter ha vinto la seconda tappa del Tour of Britain, 184 km da Sherford a Exeter che proponevano due GPM di seconda categoria negli ultimi 50 km: Rundlestone (8,7 km al 4% di pendenza media) e Warren House Inn (3,9 km al 2,5%), prima di un finale ricco di saliscendi. Lo statunitense è stato bravissimo a inserirsi nella fuga del mattino composta da altri quattro uomini (Nicolas Sessler, Jacob Scott, Leon Mazzone, William Bjergfeite) e poi uno a uno ha fatto fuori i compagni di avventura con una grandissima disinvoltura tecnica.

L’alfiere della Rally Cicling è giunto al traguardo in solitaria conquistando il suo quinto successo da professionista, il primo al di fuori del Nord America. Il 29enne non alzava le braccia al cielo da ben quattro anni (Winston Salem Cycling Class il 29 maggio 2017), oggi ci è riuscito in maniera splendida e da copertina. Robin Carpenter ha preceduto di 33” il gruppo dei migliori, regolato dal britannico Ethan Hayter davanti ad Alex Peters.

Da segnalare il quinto posto del francese Julian Alaphilippe con la maglia di Campione del Mondo, decima piazza per Giacomo Nizzolo (con la casacca di Campione d’Europa) preceduto da Kristian Sbaragli. Robin Carpenter è diventato anche il nuovo leader della classifica generale con 22 secondi di vantaggio sul belga Wout van Aert (vincitore ieri), 26” su Hayter e 28” sullo spagnolo Gonzalo Serrano. Domani è in programma la terza frazione delle otto in programma: una cronometro individuale di 18,2 km con partenza e arrivo a Carmarthenshire.

