Ciclismo su strada: Owain Doull lascia la Ineos per puntare a nuovi obiettivi

Si sta disputando in questi giorni il Tour of Britain di ciclismo su strada e tra gli atleti impegnati c’è anche Owain Doull, gallese che dopo tre anni alla Ineos Grenadiers ha annunciato di voler cambiare casacca a partire dal 2022, magari per vincere qualcosa in più al di fuori della pista.

“Non posso dire molto sul prossimo anno, ma ho firmato già per un altro team – ha dichiarato Doull – Amo questa squadra e non ho una brutta parola da dire su di loro. Sono la squadra più professionale in circolazione e hanno fatto molto per me, sia sportivamente che personalmente. Non posso che ringraziarli per il supporto che mi hanno dato“.

Ora però è già tempo di pensare a nuovi traguardi e pensare al futuro, con una nuova maglia e con qualche ambizione in più. “Ho bisogno di opportunità e della possibilità di acquisire quell’esperienza e correre le gare più importanti. Penso che se rimango in questa squadra, sarà difficile per me fare la selezione del Grand Tour – contunua Owain – So che livello sono e quale Sono capace e non voglio fermare la mia carriera senza aver fatto le gare più importanti. È stata una decisione difficile ma anche facile allo stesso tempo“.

Foto: LaPresse