Ciclismo, startlist cronometro Mondiali 2021: orari di partenza, tv, quando parte Filippo Ganna

Domenica 19 settembre si disputerà la cronometro individuale maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo. Nelle Fiandre inizia la rassegna iridata e si assegna la prima maglia arcobaleno, si preannuncia una grande battaglia nella prova contro il tempo visto che diversi uomini possono ambire al podio iridato. Filippo Ganna si presenta da Campione del Mondo in carica e va a caccia di una storica doppietta, ma il piemontese dovrà confezionare la prestazione dei giorni migliori se vorrà lasciarsi alle spalle l’intera concorrenza e fare suonare l’Inno di Mameli dopo averlo già ascoltato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (per il trionfo nell’inseguimento a squadre su pista).

L’azzurro scatterà alle ore 16:05:30, sarà l’ultimo a scendere dalla pedana. Il 25enne dovrà fare i conti con lo svizzero Stefan Kueng (colui che lo ha battuto ai recenti Europei, partirà alle 16:02:30), con il belga Wout van Aert (90 secondi prima di lui), con il danese Kasper Asgreen, col francese Remi Cavagna, con lo sloveno Tadej Pogacar e col belga Remco Evenepoel (15.07, primo big a partire). In strada anche Edoardo Affini, che scatterà 90 secondi dopo Evenepoel. La gara incomincerà alle ore 14.40 col panamense Christofer Jurado Lopez, subito dopo toccherà al nostro Matteo Sobrero.

Il percorso misura 43,4 km, con partenza a Knokke-Heist e arrivo a Bruges. Non presenta strappi, è completamente pianeggiante ed è adatto agli specialisti proprio come Filippo Ganna. Di seguito la startlist, il programma dettagliato, gli orari di partenza, il palinsesto tv/streaming della cronometro individuale elite maschile ai Mondiali 2021 di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

14.40 Partenza primo corridore

17.00 (circa) Arrivo ultimo corridore

STARTLIST CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO: ORARI DI PARTENZA

14:40:00 66 JURADO LOPEZ Christofer PAN 27 OCT 1995

14:41:30 64 SOBRERO Matteo ITA 14 MAY 1997

14:43:00 63 JAWAID Ali PAK 19 AUG 1986

14:44:30 60 SUNNATOV Akramjon UZB 26 NOV 1996

14:46:00 59 LASINIS Venantas LTU 26 FEB 1997

14:47:30 58 GRUZDEV Dmitriy KAZ 13 MAR 1986

14:49:00 57 CHRISTIE Marcus IRL 18 JAN 1991

14:50:30 56 HAILU Hailemelekot ETH 11 JUL 1994

14:52:00 55 TCHAMBAZ Lotfi ALG 8 NOV 1985

14:53:30 54 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

14:55:00 53 BIGHAM Daniel GBR 2 OCT 1991

14:56:30 51 WALSCHEID Maximilian Richard GER 13 JUN 1993

14:58:00 50 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

14:59:30 49 REIS Rafael POR 15 JUL 1992

15:01:00 48 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

15:02:30 47 THOMAS Benjamin FRA 12 SEP 1995

15:04:00 46 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

15:05:30 45 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

15:07:00 44 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

15:08:30 43 AFFINI Edoardo ITA 24 JUN 1996

15:10:00 41 AMJAD Khalil PAK 12 FEB 1987

15:11:30 40 SYMONDS Christopher GHA 21 NOV 1973

15:13:00 38 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996

15:14:30 42 JASER Nazir SYR 10 APR 1989

15:16:00 37 ALKHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990

15:17:30 35 AGUSTSSON Runar Orn ISL 7 JUL 1985

15:19:00 34 KHALMURATOV Muradjan UZB 11 JUN 1982

15:20:30 33 GYUROV Spas BUL 7 FEB 1986

15:22:00 32 ILIC Ognjen SRB 21 NOV 1998

15:23:30 31 SIRIRONNACHAI Sarawut THA 23 AUG 1992

15:25:00 29 PEAK Barnabas HUN 29 NOV 1998

15:26:30 28 KONONENKO Mykhaylo UKR 30 OCT 1987

15:28:00 27 KUBA Ronald SVK 14 OCT 1994

15:29:30 26 FOMINYKH Daniil KAZ 28 AUG 1991

15:31:00 25 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

15:32:30 24 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

15:34:00 23 ARCHIBOLD CASTILLO Franklin PAN 24 AUG 1997

15:35:30 22 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH 25 AUG 1991

15:37:00 20 GIBBONS Ryan RSA 13 AUG 1994

15:38:30 19 SCULLY Tom NZL 14 JAN 1990

15:40:00 18 RIKUNOV Petr RCF 24 FEB 1997

15:41:30 17 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP 2 FEB 2001

15:43:00 16 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

15:44:30 15 HAYTER Ethan GBR 18 SEP 1998

15:46:00 14 CERNY Josef CZE 11 MAY 1993

15:47:30 13 HOULE Hugo CAN 27 SEP 1990

15:49:00 12 LEKNESSUND Andreas NOR 21 MAY 1999

15:50:30 11 MARTIN Tony GER 23 APR 1985

15:52:00 10 CRADDOCK Lawson USA 20 FEB 1992

15:53:30 9 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

15:55:00 8 URAN Rigoberto COL 26 JAN 1987

15:56:30 7 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

15:58:00 6 POGACAR Tadej SLO 21 SEP 1998

15:59:30 5 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

16:01:00 4 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

16:02:30 3 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

16:04:00 2 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

16:05:30 1 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 dalle ore 14.45. In precedenza su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

