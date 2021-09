Ciclismo: si ritira a 30 anni Moreno Hofland

Otto anni da professionista, nei quali ha colto tredici vittorie, con la più bella arrivata nel 2014 in una tappa della Parigi-Nizza. Stop forzato per Moreno Hofland: il velocista olandese ha deciso di ritirarsi, appendendo la bici al chiodo a soli 30 anni a causa di problemi fisici.

Passato tra i grandi con il Team Blanco, poi diventato Jumbo-Visma, per lui quattro stagioni in Olanda, poi il passaggio alla Lotto Soudal per due stagioni e le ultime due annate alla EF Nippo.

Le sue parole, riportate da BN De Stem: “Purtroppo devo smettere. Gli esami hanno dimostrato che soffro di ischemia gastrointestinale., in poche parole il mio stomaco non riceve abbastanza sangue durante gli sforzi. Quest’anno ho accusato sempre un forte dolore addominale durante gli allenamenti più intensi. Ho provato farmaci, integratori, nutrizione differenziata ma niente è servito a migliorare. Alla lunga non c’è altro da fare che arrivare alla conclusione, presa con il dolore nel cuore, che la tua carriera sportiva di alto livello è finita”.

Foto: Lapresse