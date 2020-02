Herald Sun Tour 2020: Kaden Groves si aggiudica l’ultima tappa, la vittoria finale va a Jai Hindley

È Jai Hindley (Team Sunweb) il vincitore dell’Herald Sun Tour 2020. Il ventitreenne australiano, che aveva consolidato la propria posizione in vetta alla classifica vincendo la tappa di ieri, coglie a Melbourne quella che lui stesso definisce come la più grande vittoria della propria carriera, concludendo al sicuro in mezzo al gruppo l’ultima frazione della corsa vinta da Kaden Groves (Mitchelton-Scott) davanti al compagno di squadra Dion Smith e a Moreno Hofland (EF Pro Cycling’s). Per l’australiano Groves è il secondo successo della settimana, con il quale eguaglia il connazionale Hindley, che però si è aggiudicato le due tappe di montagna (Falls Creek e Mount Buller) che hanno marcato la differenza per la classifica generale.

Era chiaro fin dal principio che gli 89.1 km all’interno della città di Melbourne non potessero risultare decisivi per ribaltare le sorti della corsa e difatti così è: il tentativo di fuga viene ripreso a 2 km dal traguardo ed è una prevedibile volata a sancire la vittoria della tappa, nella quale Kaden Groves è abile a precedere tutti gli altri corridori. Quindicesimo il primo italiano, Alberto Dainese (Team Sunweb). Nella classifica generale, il podio parla totalmente australiano: alle spalle del vincitore Jai Hindley, infatti, si piazzano Sebastian Berwick (St George Continental) a 17” di distacco e Damien Howson (Mitchelton-Scott) a 36”.

“Sono molto sollevato di aver finito la gara e di aver ottenuto la vittoria, ripaga tutti i ragazzi del duro lavoro che hanno fatto in questa settimana” dice Hindley subito dopo aver oltrepassato la linea dei Royal Botanic Gardens di Melbourne. “È fantastico avere il mio nome su questo trofeo: ci sono alcuni grandi nomi su di esso, per me è un successo enorme. È la vittoria più grande della mia carriera, sono felicissimo”.

LA CLASSIFICA DELL’ULTIMA TAPPA

1 Kaden Groves (Aus) Mitchelton-Scott 1:58:38 2 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 3 Moreno Hofland (Ned) EF Pro Cycling 4 Michael Rice (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 5 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 6 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 7 Scott McGill (USA) Aevolo 8 Luke Mudgway (NZl) Black Spoke Pro Cycling Academy 9 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 10 Tyler Stites (USA) Aevolo

LA CLASSIFICA GENERALE

1 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 14:50:23 2 Sebastian Berwick (Aus) St George Continental 0:00:17 3 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:36 4 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 0:01:00 5 Jay Vine (Aus) Nero Continental 0:01:28 6 Jesse Ewart (Aus) Team Sapura Cycling 0:01:32 7 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:59 8 Thomas Lebas (Fra) Kinan 0:02:02 9 Rudy Porter (Aus) Kordamentha Australian National Team 0:02:41 10 James Oram (NZl) Black Spoke Pro Cycling Academy 0:02:50

