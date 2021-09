Nonostante la sua partecipazione, in un primo momento, fosse in dubbio, Remco Evenepoel è stato convocato per i Mondiali di ciclismo che, quest’anno, si terranno a casa sua, nelle Fiandre. L’enfant prodige della Deceuninck-Quick Step, ad ogni modo, non sarà il leader della sua nazionale e, anzi, a quanto pare partirà, come tutti i suoi compagni, con il ruolo di gregario di Wout Van Aert.

Quest’ultimo, infatti, è il grande favorito per il successo finale, dato che la presenza del suo eterno rivale Mathieu van der Poel è in dubbio. Dunque, i padroni di casa vogliono assolutamente evitare di farsi sfuggire il successo iridato per via di qualche dualismo interno. Non sarebbe la prima volta, nel caso, che vediamo due corridori della stessa nazionale danneggiarsi a vicenda in un Mondiale.

Evenepoel ha parlato della sua partecipazione al Mondiale e di quelle che saranno le gerarchie del Belgio alla rassegna iridata in un’intervista a Het Nieuwsblad. Queste le sue parole: “È sempre bello rappresentare il proprio Paese ai Mondiali. È stato difficile guadagnarmi il posto, ma sono felice di essere tornato in buona forma proprio al momento giusto. Rispetterò al 100% quella che sarà la tattica stabilita dal CT. È chiaro che Wout Van Aert sarà il leader e tutti correranno per lui. Poi le cose, sulle strada, possono sempre cambiare. Ad ogni modo, lui non potrà seguire tutti e per questo ci saremo noi al suo fianco.”

Foto: Lapresse