Ciclismo, porta aperta per Mathieu van der Poel in vista dei Mondiali 2021 in Belgio

La porta rimane aperta per Mathieu van der Poel in vista del Mondiali di ciclismo su strada in programma il 26 settembre in Belgio. Il campione olandese sta cercando in tutti i modi di recuperare dopo il brutto colpo alla schiena rimediato nel corso della prova di Mountain Bike delle Olimpiadi di Tokyo.

L’allenatore della selezione neerlandese Koos Moerenhout ha deciso di riservare ancora un posto al fuoriclasse nativo di Kapellen. Il campione della Alpecin-Fenix ha dato segnali di vitalità, vincendo l’Antwerp Port Epic 2021, corsa di un giorno a cui l’orange ha partecipato per verificare le condizioni fisiche dopo quanto accaduto ai Giochi. Van der Poel ha saputo imporsi sul traguardo di Anversa, piegando in uno sprint a due l’altro olandese Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), unico a tenere il passo di van der Poel sul pavé.

“La selezione non è ancora definita in toto e le prestazioni di Mathieu van der Poel ci danno fiducia sulla sua presenza alla rassegna iridata. Spetterà comunque a lui la decisione di prendere parte o meno ai Mondiali, in relazione alle risposte date dalla sua schiena. Sicuramente, nell’eventualità che sia ai nastri di partenza, non potrà essere al massimo, ma resta tra i corridori da osservare con attenzione, ha sottolineato Moerenhout.

Da questo punto di vista il CT olandese non ha ancora selezionato una riserva nel caso in cui il vincitore del Giro delle Fiandre 2020 e della Amstel Gold Race 2019 dovesse dare forfait.

Foto: LaPresse