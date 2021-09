Philippe Gilbert è il grande escluso dalla nazionale belga per i Mondiali di ciclismo 2021. Il fuoriclasse vallone, quarant’anni l’anno prossimo, ci teneva tantissimo a prendere parte alla rassegna iridata casalinga e nelle ultime settimane aveva anche lanciato segnali incoraggianti in gare di ottimo livello come la Druivenkoers di Overijse e la Brussels Classic. Tuttavia, il CT della nazionale belga ha preferito non inserire un altro gallo in un pollaio in cui sono presenti sia Wout Van Aert che Remco Evenepoel.



Il vallone, in un’intervista a RTBF, ha parlato della selezione belga e della sua esclusione. Queste le sue parole: “La selezione è molto forte, c’è poco da dire. Mi sarebbe piaciuto farne parte, ma evidentemente non c’era spazio per me. Auguro loro di vincere, Van Aert è il grande favorito. Al Giro di Gran Bretagna ha dimostrato di andare fortissimo e nelle gare più importanti risponde sempre presente. Lui è chiaramente il leader, Remco potrà aiutarlo in diversi modi. Dipende da come vuole sfruttarlo il CT“.

Gilbert, inoltre, ha parlato anche di quelli che saranno i rivali più insidiosi, per Van Aert, al Mondiale: “Sicuramente Sonny Colbrelli e Julian Alaphilippe sono gli avversari più pericolosi, ma non sono gli unici. Io ho fatto i miei Mondiali migliori dopo aver corso la Vuelta, per cui un nome che terrei in grande considerazione è quello di Magnus Cort Nielsen. Non tralascerei neanche Mads Pedersen e, poi, non escludo Peter Sagan. L’ho visto crescere. È un campione, conosce il valore di un titolo mondiale. Penso che sarà lì in finale“.

