Dopo gli élite tocca agli junior inaugurare il proprio Mondiale di ciclismo in terra belga. Domani mattina in scena nelle Fiandre la cronometro delle più giovani al femminile: partenza ed arrivo sono le stesse viste per i professionisti, da Knokke-Heist a Bruges, anche il percorso è identico, completamente pianeggiante, ma ovviamente il chilometraggio è molto inferiore, con 19,3 chilometri da percorrere.

La favorita per il titolo è, visto ciò che ha fatto vedere agli Europei di Trento, la russa Alena Ivanchenko. 46.027 km/h di media per la 17enne nella cronometro continentale, una velocità pazzesca, che, se ripetuta in terra belga, può valere sicuramente l’oro. A sfidarla l’olandese Elise Uijen, la statunitense Olivia Cummins e la britannica Zoe Backstedt.

Altri nomi da seguire sono quelli dell’altra americana Makayla MacPherson e dell’altra medagliata agli Europei, la vice campionessa continentale Antonia Niedermaier.

In casa Italia spazio a due diciottenni: Francesca Barale, quarta nella prova in linea a Trento, e Carlotta Cipressi, nella top-10 in entrambe le gare europee.

