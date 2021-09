Ciclismo, le pagelle della seconda giornata dei Mondiali: van Dijk da favola, van Vleuten sottotono

Si è svolta oggi la seconda giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada, la quale ha proposto le prove a cronometro delle categorie uomini U23 e donne Elite. Le vittorie sono andate, rispettivamente, al danese Johan Price-Pejtersen e alla neerlandese Ellen van Dijk. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA SECONDA GIORNATA DEI MONDIALI 2021

ELLEN VAN DIJK VOTO 10 E LODE: Otto anni dopo Firenze 2013, la neerlandese torna sul tetto del mondo nella prova a cronometro. Van Dijk sta vivendo un momento di forma semplicemente strepitoso, tanto che nell’arco di dieci giorni ha vinto il titolo europeo in linea e la prova contro il tempo iridata. Oggi non era la favorita, ma ha saputo ribaltare i pronostici mettendo al tappeto sia Reusser che van Vleuten.

MARLEN REUSSER VOTO 8: Seconda al Mondiale a crono dell’anno scorso, seconda nella prova contro il tempo olimpica e seconda oggi. Le medaglie d’argento iniziano a essere tante per Reusser, la quale, oggi, è finalmente riuscita a sconfiggere van Vleuten, ma ha dovuto fare i conti con una van Dijk che si è dimostrata superiore sui trenta chilometri di gara.

ANNEMIEK VAN VLEUTEN VOTO 6: Un terzo posto in una cronometro iridata, per di più in contumacia Anna van der Breggen e Chloé Dygert, può valerle giusto una sufficienza striminzata. Dalla fuoriclasse neerlandese, chiaramente, ci si aspetta molto di più.

VITTORIA GUAZZINI VOTO 5,5: Dopo il successo all’Europeo U23 a cronometro, ci aspettavamo una prova più convincente da parte di Guazzini. L’azzurra conclude solamente ventiquattresima e accumula un distacco, nei confronti di Van Dijk, superiore ai tre minuti. Una giornata storta, ad ogni modo, può starci. Il tempo è dalla parte di Guazzini e la controprestazione odierna non può ridimensionare una ragazza che tra strada e pista ha dimostrato di essere una fuoriclasse in erba in svariate occasioni.

JOHAN PRICE-PEJTERSEN VOTO 10: La prova del danese risulta essere meno devastante rispetto a quella da lui sfornata all’Europeo, ma gli basta per conquistare il bis.

LUCAS PLAPP VOTO 9,5: L’australiano era stato vittima di un brutto infortunio al Tour de l’Avenir, ma è riuscito a riprendersi a tempo di record e a conquistare un incredibile argento mondiale. Rispetto a Price-Pejtersen è molto meno specialista e in futuro potrebbe levarsi grandi soddisfazioni anche al di fuori delle cronometro.

FLORIAN VERMEERSCH VOTO 9: Sforna un grandissimo finale e regala un’altra medaglia ai padroni di casa. Il giovane belga della Lotto Soudal è un corridore completo che sta cercando la sua strada e oggi ha dimostrato che il talento non gli manca.

SOREN WAERENSKJOLD VOTO 8: Non si non può dare un voto alto a questo norvegese, il quale è competitivo nelle volate di gruppo e preferisce le cronometro brevi, ma oggi è stato comunque capace di sfiorare il podio.

FILIPPO BARONCINI VOTO 6,5: L’azzurro fa una buona prova, paragonabile a quella degli Europei, e coglie una buona nona piazza. Archiviata la cronometro, lo sguardo di Pippo è ora rivolto verso la prova in linea, ove è una delle maggiori speranza dell’Italia.

Foto: LPS