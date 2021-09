Ciclismo, percorso cronometro Mondiali 2021: tracciato quasi tutto piatto, Filippo Ganna sorride

È quasi arrivato il momento dell’appuntamento iridato. Dopo gli Europei di Trento tocca ai Mondiali di ciclismo su strada, che quest’anno saranno ospitati dal Belgio, precisamente nelle Fiandre. La prima gara sarà subito fondamentale per i colori azzurri: si parte infatti con la cronometro individuale al maschile, dove l’Italia detiene il titolo grazie a Filippo Ganna. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della prova contro il tempo che si disputerà domenica.

PERCORSO MONDIALI CICLISMO CRONOMETRO 2021

Il percorso della prova iridata va da Knokke-Heist a Bruges e misura 43,4 chilometri. Esso è totalmente pianeggiante, non presenta nessuno strappo o salita (a differenza di ciò che abbiamo visto alle Olimpiadi di Tokyo), e favorisce gli atleti che sanno sviluppare velocità altissime. In sostanza è ideale per i corridori come il piemontese della Ineos Grenadiers, potenti e abili a mantenere costanti le proprie velocità anche per più di un’ora.

La media che si potrà raggiungere in una gara come questa sarà elevatissima: quasi sicuramente il vincitore sarà vicino (se non oltre) ai 50 chilometri orari, cosa che ad un corridore come Ganna è giù accaduta più volte nei vari successi arrivati nelle cronometro al Giro d’Italia.

Lungo il percorso saranno posti due rilevamenti cronometrici intermedi: il primo dopo 13,5 chilometri, il secondo dopo 33,5 chilometri, dunque a 10 dal traguardo.

Foto: LPS