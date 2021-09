Ciclismo, Mondiali 2021: le previsioni meteo per la prova in linea di domenica. Possibile pioggia, Sonny Colbrelli ci spera

È la gara più attesa della settimana iridata, quella più emozionante e nella quale si assegnerà molto probabilmente la maglia più importante. Domenica 26 settembre in programma la prova in linea degli uomini élite dei Mondiali di ciclismo 2021 in Belgio, nelle Fiandre, con tantissimi ciclisti pronti a contendersi il titolo.

Percorso da Classiche del Nord, molto insidioso con i suoi muri (oltre 2500 metri di dislivello), ma, oltre alle salite, come spesso abbiamo visto in terra belga, i problemi arrivano soprattutto per le strade. Curve e controcurve, continui rilanci, carreggiate molto strette e sulle quali ci saranno diverse difficoltà.

Un ulteriore colpo di scena potrebbe arrivare dal meteo. Come spesso accade, in un evento del genere, già da molto giorni prima si vanno a controllare le previsioni e, per domenica, i dubbi sono tanti: possibili infatti rovesci e tanta pioggia sul percorso, soprattutto nel pomeriggio, momento più importante della gara iridata.

La prova potrebbe essere asciutta al mattino da Anversa, anche se sarà molto difficile intravedere qualche raggio di sole. Spostandosi verso il tracciato di Leuven arriveranno le precipitazioni: dalle 12 alle 18 senza tregua, anche se senza scrosci particolarmente pesanti. Occhio alle cadute, che potrebbero sconvolgere il programma di tante squadre, ma anche al freddo, che potrebbe mandare in crisi diversi atleti.

Chi spera in tutto ciò è sicuramente il nostro capitano, Sonny Colbrelli, che ha dimostrato negli anni di riuscirsi ad esaltare con queste condizioni meteo.

Foto: Luca Tedeschi – LPS