Ciclismo, Mondiali 2021: la Francia è temibile. Non solo Alaphilippe: occhio a Senechal e Cosnefroy

È stata una delle Nazionali più attive agli ultimi Europei di Trento. Nonostante diverse assenze, la Francia sin da subito si è impegnata a fare corsa dura, con un commissario tecnico come Thomas Voeckler che non ama star fermo in attesa. Sicuramente anche nella prova in linea dei Mondiali in Belgio bisognerà stare attenti ai transalpini.

Una squadra molto temibile, con una punta di lusso: il campione del mondo uscente, Julian Alaphilippe. La stagione non è stata di quelle da ricordare per la stella della Deceuninck Quick-Step, anche su di lui si è abbattuta, in parte, la maledizione della maglia iridata. Ora andrà a caccia della doppietta, su un percorso sicuramente adatto alle sue caratteristiche.

Alaphilippe ma non solo. A differenza delle passate stagioni, la Francia può puntare su altri nomi che possono far saltare il banco. Da seguire c’è sicuramente Benoit Cosnefroy: alla Bretagne Classic l’uomo della AG2R Citroen ha beffato proprio il connazionale, dimostrando di avere qualità eccellenti. Per lui anche il bronzo continentale, a testimonianza di un ottimo stato di forma.

Gregario di lusso Florian Senechal, un corridore che tutte le squadre vorrebbero avere. Un successo di tappa alla Vuelta ed il trionfo alla Primus Classic nelle ultime settimane, condizione eccezionale verso i Mondiali nelle Fiandre. Su queste strade si esalta, ad inizio stagione in Belgio non è praticamente mai uscito dalla top-10, può essere una pedina fondamentale.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi