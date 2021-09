Ciclismo: Mathieu van der Poel continua ad avere problemi alla schiena, restano i dubbi sui Mondiali

È uno degli appuntamenti più importanti dell’anno e sicuramente sarebbe arrivato, se al top della forma, al via come grande favorito per il titolo. Non sarà così: Mathieu van der Poel continua a soffrire di dolori alla schiena e, nonostante sia tornato in corsa (e alla vittoria) di recente, l’olandese è ancora in dubbio per i Mondiali di ciclismo che si disputeranno a partire da domenica in Belgio.

L’atleta dell’Alpecin-Fenix si è imposto domenica nell’Antwerp Port Epic / Sels Trophy e ora, nel week-end, ha in programma prima la Impanis Classic, e poi la Gooikse Pijl, entrambe in terra belga. Fondamentale capire al meglio qual è la sua condizione per decidere come affrontare il finale di stagione.

Sull’argomento è intervenuto Christoph Roodhooft, direttore sportivo di van der Poel, a Het Laatste Nieuws: “Stiamo cercando di mettere più qualità negli allenamenti di questa settimana. E di mettere maggiore distanza tra un impegno e l’altro. Speriamo che oggi Mathieu possa allenarsi di nuovo bene: la spugna per il Mondiale non l’abbiamo ancora gettata. È vero che gli mancano il lavoro di allenamento e i chilometri di gara, ma per questo non c’è molto che possiamo fare, non possiamo chiedergli di allenarsi dieci volte sei ore”.

Prosegue: “Noi pensiamo che il dolore alla schiena sia una reazione normale allo sforzo della gara dopo un lungo periodo di inattività. Se fossi l’allenatore della nazionale Koos Moerenhout, convocherei comunque Mathieu anche perché, se necessario, può essere sostituito in qualsiasi momento”.

Foto: Lapresse