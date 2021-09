Ciclismo, le pagelle della quarta giornata degli Europei 2021: Baroncini e Zana quasi perfetti, neerlandesi imbattibili al femminile

Si è svolta oggi la quarta e penultima giornata degli Europei 2021 di ciclismo su strada. Nel menù c’erano le gare in linea degli uomini U23 e delle donne Elite. A trionfare sono stati Thibau Nys ed Ellen van Dijk. L’Italia, anche oggi, è stata grande protagonista e ha sfiorato il successo tra gli uomini U23. Di seguito andiamo a dare i voti a protagonisti e protagoniste della rassegna continentale con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA QUARTA GIORNATA DEGLI EUROPEI 2021 DI CICLISMO SU STRADA

ELLEN VAN DIJK VOTO 10 E LODE: Attacca da lontano insieme a un pugno di altre atlete, tra cui Soraya Paladin, le stacca tutte e vince in solitaria resistendo al ritorno delle favorite. Oggi ha realizzato un’autentica impresa, non c’è altro da dire.

LIANE LIPPERT VOTO 9,5: La giovane teutonica è stata la più forte, nel gruppo delle inseguitrici di van Dijk, sia in salita che in volata. Purtroppo per lei, i Paesi Bassi sono riusciti a beffarla sfruttando la superiorità numerica. Ad ogni modo, il suo secondo posto resta comunque un risultato eccellente.

MARTA CAVALLI VOTO 7,5: Cavalli si rivela essere la punta dell’Italia nel finale, dato che Elisa Longo Borghini non era particolarmente in giornata, ma in salita aveva qualcosa in meno rispetto a Lippert, Niewiadoma (7,5) e van Vleuten (6,5). Porta comunque a casa una buona sesta posizione che impreziosisce, ulteriormente, il suo bellissimo 2021.

ELISA LONGO BORGHINI VOTO 6.5: Durante il penultimo passaggio sulla salita di Povo, quando non riesce a rispondere allo scatto di Lippert, si capisce che la piemontese non ha il colpo di pedale dei giorni migliori. Elisa, così, decide di mettersi a disposizione di Cavalli, ma il suo lavoro si rivela vano, visto che il gruppo di Marta non è in grado chiudere su van Dijk.

ELISA BALSAMO VOTO 6,5: Elisa, chiaramente, non poteva competere con le migliori in salita. Tuttavia, si difende bene e vince la volata per il decimo posto.

SORAYA PALADIN VOTO 7,5: La trevigiana va all’attacco con van Dijk ed è l’ultima a cedere alla neerlandese. Ottima prova di Soraya che ha svolto il suo ruolo in modo egregio e ha dato il massimo per tenere testa alla vincitrice.

THIBAU NYS VOTO 10: Il figlio del grande Sven Nys sorprende i nomi più blasonati e conquista il titolo europeo U23. Al contrario del padre, Thibau va fortissimo anche su strada e negli ultimi mesi lo aveva già dimostrato a più riprese. In salita riesce a tenere il gruppo di Zana e Baroncini con un po’ di difficoltà, ma in volata si dimostra di un’altra categoria rispetto alla concorrenza.

FILIPPO BARONCINI VOTO 9: L’azzurro va davvero fortissimo e fa tutto bene. Purtroppo per lui, Nys era semplicemente più forte. Ad ogni modo, il secondo posto odierno è l’ennesimo ottimo risultato di un 2021 che lo sta consacrando.



FILIPPO ZANA VOTO 8,5: Zana si dimostra il più forte di tutti in salita, tanto che anche Juan Ayuso (6,5) fa fatica a contenere i suoi scatti. Il suo affondo a due chilometri dalla meta sembrava vincente, ma il francese Barré si è immolato per non lasciar scappare l’azzurro.

