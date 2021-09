Yves Lampaert ha vinto la settima tappa del Tour of Britain, 195 km relativamente mossi da Hawick a Edimburgo. Il belga si è imposto nello sprint finale contro lo statunitense Matteo Jorgenson (Movistar) e il britannico Matthew Gibson (Ribble Weldtite Pro Cycling), i tre superstiti della fuga a sei che aveva caratterizzato la frazione fin dalle prime battute e in cui si trovava anche il nostro Davide Ballerini (l’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha concluso in quarta posizione a 35” dal vincitore, suo compagno di squadra).

Il 30enne, che era stato secondo nella cronometro individuale di quattro giorni fa, ha così conquistato il tredicesimo successo da professionista, il secondo stagionale (in precedenza aveva vinto il campionato nazionale contro il tempo). Lampaert aveva rotto gli indugi a otto chilometri dal traguardo, seguito da Jorgenson e Gibson, mentre Ballerini e l’olandese Pascal Eenkhoorn alzano bandiera bianca.

Il britannico Ethan Hayther regola la volata di gruppo (sesto a 1’51”) precedendo il belga Wout van Aert. L‘alfiere della Ineos Grenadiers conserva la maglia di leader della classifica generale con 4 secondi di vantaggio sull’uomo della Jumbo-Visma e 21” sul francese Julian Alaphilippe, chiamato tra due settimane a difendere la maglia di campione del mondo. Decimo posto di tappa per Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix). Domani è in programma l’ultima tappa: 173 km da Stonehaven ad Aberdeen con alcuni saliscendi, van Aert e Alaphilippe potrebbero tentare qualcosa per recuperare il piccolo ritardo in classifica.

Foto: Shutterstock