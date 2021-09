Ciclismo, le pagelle della prima giornata degli Europei 2021: azzurri dominanti nella Team Relay

Gli Europei 2021 di ciclismo su strada, i quali si stanno svolgendo in Trentino, si sono aperti oggi con la Team Relay e le prove a cronometro della categoria juniores. Le emozioni non sono mancate e l’Italia ha conquistato il titolo continentale nella staffetta mista. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA PRIMA GIORNATA DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA

ITALIA MIXED RELAY VOTO 10: Gli azzurri della Team Relay erano i favoriti e non hanno deluso le aspettative. Ganna, De Marchi e Sobrero hanno scavato il solco nel segmento maschile. In quello femminile, invece, Longo Borghini, Cavalli e Cecchini hanno gestito in modo perfetto il vantaggio e hanno completato la missione.

GERMANIA MIXED RELAY VOTO 8: I teutonici erano orfani di due pezzi da novanta quali Lisa Brennauer e Lisa Klein. Nonostante ciò, i campioni uscenti, trascinati da Walscheid al maschile e da Kroeger al femminile, si sono dimostrati la minaccia più credibile per la corazzata azzurra.

PAESI BASSI MIXED RELAY VOTO 5,5: Dagli Orange ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Concludono al terzo posto, ma non riescono a rappresentare una reale minaccia per l’Italia.

ALEC SEGAERT VOTO 10 E LODE: Il belga, nella cronometro maschile juniores, non partiva coi favori del pronostico. Segaert era sicuramente considerato un outsider interessante, ma nessuno si sarebbe aspettato di vederlo andare così forte. Solo il connazionale Uijtdebroeks, grande favorito della vigilia, riesce a esprimersi su livelli simili ai suoi.

CIAN UIJTDEBROEKS VOTO 9: Era l’uomo da battere e sforna una prestazione eccellente. Purtroppo per lui, però, Segaert riesce a fare ancora meglio. Ad ogni modo, va detto che nella seconda parte della cronometro è andato molto più forte del connazionale e se la prova fosse stata un filo più lunga, probabilmente sarebbe riuscito a effettuare il sorpasso.

EDDY LE HUITOUZE VOTO 8: Dopo una stagione funestata dai problemi fisici, il giovane transalpino si rifà conquistando un podio continentale abbastanza inaspettato.

SAMUELE BONETTO VOTO 8: L’azzurro parte piano, ma nella seconda parte della crono va forte quanto Segaert e sfiora il podio. Dopo i grandi successi su pista, Bonetto conferma il suo talento anche su strada.

ALENA IVANCHENKO VOTO 10 E LODE: La russa ha vinto tutte le prove contro il tempo disputate quest’anno e nell’odierna cronometro femminile juniores degli Europei ha rifilato distacchi enormi a tutte le rivali. Semplicemente un’aliena.



CARLOTTA CIPRESSI VOTO 6: Il nono posto rappresenta un netto passo indietro rispetto al terzo dell’anno scorso, ma evidentemente il tracciato totalmente pianeggiante dell’Europeo trentino era meno adatto alle sue caratteristiche rispetto a quello mosso di Plouay.

Foto: LPS