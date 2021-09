Ciclismo, la startlist definitiva del Tour of Britain 2021. Al via Van Aert, Alaphilippe, Cavendish e Nizzolo

E’ tutto pronto per l’inizio del Tour of Britain 2021 che scatterà oggi per concludersi il prossimo 12 settembre. Nonostante in calendario in questo periodo dell’anno ci siano diverse gare, quella in terra britannica è stata scelta da diversi big per preparare la rassegna iridata.

Al via ben sette le formazioni WorldTour che schierano alcuni corridori che useranno la corsa britannica in preparazione ai Mondiali nelle Fiandre 2021 in programma a fine mese. A completare il parterre quattro Professional, sei Continental e una selezione nazionale locale.

Tra i big probabilmente i due nomi più attesi sono quelli di Julian Alaphilippe e Wout van Aert. Due artisti della bicicletta che si sfideranno sulle strade britanniche. Molto interessante anche la presenza di velocisti con Mark Cavendish che proverà una volta di più a stupire il mondo. In casa Italia presente anche Giacomo Nizzolo.

TOUR OF BRITAIN 2021: STARTLIST DEFINITIVA

ALPECIN – FENIX

1 Xandro Meurisse

2 Silvan Dilllier

3 Jimmy Janssens

4 Ben Tulett

5 Alexandar Richardson

6 Kristian Sbaragli

DECEUNINCK – QUICKSTEP

11 Mark Cavendish

12 Julian Alaphilippe

13 Davide Ballerini

14 Tim Declercq

15 Mikkel Honoré

16 Yves Lampaert

INEOS GRENADIERS

21 Ethan Hayter

22 Rohan Dennis

23 Owain Doull

24 Michal Kwiatowski

25 Carlos Rodriguez

26 Richie Porte

JUMBO – VISMA

31 Wout Van Aert

32 George Bennett

33 Chris Harper

34 Pascal Eenkhoorn

35 Gijs Leemreize

36 Tony Martin

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

41 Jokin Murguialday

42 Jon Barrenetxea

43 Josu Etxeberria

44 David González

45 Sergio Roman Martín

46 Joel Nicolau

GRAN BRETAGNA

51 Rhys Britton

52 Alfie George

53 Max Rushby

54 William Tidball

55 Ethan Vernon

56 Sam Watson

GLOBAL 6 CYCLING

61 Tim Pettersen

62 Hans Becking

63 Dan Erik Hansen

64 James Mitri

65 Michal Paluta

66 Nicolas Sessler

RALLY CYCLING

71 Joey Rosskopf

72 Robin Carpenter

73 Colin Joyce

74 Gavin Mannion

75 Kyle Murphy

76 Nickolas Zukowsky

CANYON DHB SUNGOD

81 Rory Townsend

82 Matt Bostock

83 Ryan Christensen

84 Thomas Mein

85 Jacob Scott

86 Max Stedman

ISRAEL START-UP NATION

91 Dan Martin

92 André Greipel

93 Reto Holllenstein

94 Mason Hollyman

95 Alex Dowsett

96 Michael Woods

TEAM ARKEA – SAMSIC

101 Connor Swift

102 Maxime Bouet

103

104 Dan McLay

105 Lukasz Owsian

106 Bram Welten

MOVISTAR

111 Marc Soler

112 Dario Cataldo

113 Juri Hollmann

114 Gabriel Cullaigh

115 Matteo Jorgenson

116 Gonzalo Serrano

RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING

121 James Shaw

122 Dan Bingham

123 Matt Gibson

124 Gruff Lewis

125 Charles Page

126 Simon Wilson

TEAM DSM

131 Mark Donovan

132 Romain Combaud

133 Nils Eekhoff

134 Max Kanter

135 Tim Naberman

136 Nicholas Roche

SAINT PIRAN

141 Steve Lampier

142 Ross Holland

143 Oliver Maxwell

144 Tom Mazzone

145 Bradley Symonds

146 Leon Mazzone

TEAM QHUBEKA NEXTHASH

151 Nic Dlamini

152 Carlos Barbero

153 Sean Bennett

154 Simon Clarke

155 Mauro Schmid

156 Giacomo Nizzolo

SWIFTCARBON PRO CYCLING

161 Chris Latham

162 Will Bjergfelt

163 Ross Lamb

164 Andy Turner

165 Oliver Peckover

166 Alex Peters

TRINITY RACING

171 Thomas Gloag

172 Christopher Blevins

173 Ben Healy

174 Luke Lamperti

175 Rudy Porter

176 Max Walker

Foto: LaPresse