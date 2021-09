Michael Storer è già sicuro di aver conquistato la maglia a pois alla Vuelta a España 2021 nonostante manchi ancora una tappa. Nella cronometro di chiusura, infatti, non è prevista l’assegnazione di alcun punto per quanto concerne la classifica per i GPM.

Il corridore della DMS ha palesato, in un’intervista rilasciata a cyclingpro, tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto: “Sono molto felice. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oggi (ieri, ndr) eravamo in tre nella fuga e abbiamo preso tanti punti per strada. Speravamo anche di vincere la tappa, ma non ci siamo riuscito“.

Ovviamente Storer ringrazia i suoi compagni di squadra per il lavoro svolto: “La squadra ha corso molto bene. Possiamo essere felici per il team, anche se alla fine ci sono stati corridori più forti di noi. La tappa è stata molto dura: la distanza e le molte salite, hanno reso la giornata molto difficile”.

Foto: Lapresse