Ciclismo, la prima gara dei Mondiali sarà la cronometro di Filippo Ganna! Calendario rivoluzionato rispetto al passato

Sarà subito tensione altissima per i colori italiani ai Mondiali di ciclismo 2021 che si disputeranno in Belgio, precisamente in quel di Lovanio, nelle Fiandre. La prima gara che metterà in palio le medaglie, il prossimo 19 settembre (domenica) sarà subito una delle più attese per gli azzurri: la cronometro al maschile per gli élite.

In gara la carta più importante per il Bel Paese di conquistare una medaglia d’oro: Filippo Ganna che nella sua specialità va a caccia della conferma dopo il titolo agguantato un anno fa in quel di Imola. Dopo il titolo europeo sfuggito per pochissimo, il piemontese vuol sicuramente rifarsi e, sfruttando un percorso ideale per le sue caratteristiche, ha tutte le carte in regola per riuscirci.

In ogni caso, rispetto alle passate stagioni, è stato completamente rivoluzionato il programma della manifestazione iridata. Nel 2020 edizione particolare, con le prove giovanili assenti causa Covid, che ha visto però prima la cronometro femminile. Precedentemente, invece, si era sempre partiti con la cronometro a squadre (ora rimossa), ad esclusione di Harrogate 2019, che ha visto iniziare il team relay.

Il programma di quest’anno:

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

Uomini Elite: Prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021

Uomini U23: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

Donne Elite: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

Uomini Juniores: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

Donne Juniores: prova a cronometro individuale (Knokke-Heist – Bruges)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

Prova a cronometro a squadre Staffetta mista (Knokke-Heist – Bruges)

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

Donne Juniores: gara su strada (Leuven)

Uomini U23: gara in linea (Antwerp – Leuven)

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Uomini Juniores: gara su strada (Leuven)

Donne Elite: gara in linea (Antwerp – Leuven)

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Uomini Elite: gara in linea (Antwerp – Leuven)

Foto: LPS