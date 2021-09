Ciclismo, i favoriti della cronometro dei Mondiali: Filippo Ganna e le insidie Van Aert, Kueng ed Evenepoel

Siamo alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il ciclismo su strada: scattano domani nelle Fiandre i Mondiali. Il Belgio ospita la manifestazione iridata che partirà con una prova fondamentale per i colori azzurri: in programma infatti la cronometro individuale maschile, l’unica gara con l’oro italiano nella passata edizione di Imola. Andiamo a scoprire i possibili favoriti.

Tutti contro Filippo Ganna. Il fenomeno tricolore si è rivelato più battibile di quanto si pensasse nel 2021, una stagione per lui lunghissima e ricca di appuntamenti (e in ogni caso di soddisfazioni, visto l’oro olimpico su pista con il quartetto). Il campione uscente può sfruttare un percorso ideale per le sue caratteristiche, completamente pianeggiante (a differenza di ciò che abbiamo visto a Tokyo, dove comunque ha sfiorato il podio). La condizione non è quella dei giorni migliori, ma il motore e la classe del corridore della Ineos Grenadiers possono lanciarlo verso la doppietta.

Una lista lunghissima di nomi pronti a sfidarlo. I più accreditati arrivano dal Belgio padrone di casa: una coppia d’assi quella formata da Remco Evenepoel, di recente argento e bronzo tra prova in linea e cronometro agli Europei, e Wout van Aert, a segno nell’ultima cronometro del Tour de France. Entrambi hanno tutte le carte in regola per giocarsi il titolo.

Chi un oro l’ha già agguantato è Stefan Kueng, anche contro pronostico. In Trentino settimana scorsa l’elvetico si è portato a casa il successo nella cronometro, bissando quello di un anno prima a Plouay. Lo svizzero ha dimostrato un eccellente stato di forma con il quale ha beffato proprio il nostro Ganna. L’obiettivo è quello della doppia corona che sarebbe clamorosa.

Pronti a stupire anche Tadej Pogacar (Slovenia), non al meglio dopo una Grande Boucle dominata, Kasper Asgreen (forse più atteso nella prova in linea) e l’altro svizzero Stefan Bissegger.

