Tutto pronto o quasi per la manifestazione iridata. Scattano domenica i Mondiali di ciclismo in Belgio, nelle Fiandre, con subito una gara importantissima per i colori azzurri: va infatti in scena ad inaugurare le competizioni, la cronometro individuale maschile, dove il Bel Paese è detentore del titolo.

Visto l’oro di Filippo Ganna nel 2020 ad Imola Davide Cassani potrà contare su tre uomini nella prova contro il tempo: oltre al piemontese, favorito per il titolo, schiererà anche Edoardo Affini e Matteo Sobrero, entrambi molto competitivi.

L’Italia ha annunciato i suoi convocati al maschile per tutte le cronometro. Tra gli juniores spazio a Tommaso Bessega (Bustese Olonia ASD) e Samuele Bonetto (UC Giorgione), negli under 23 in strada Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan) eMarco Frigo (Seg Racing Academy), mentre oltre ad Affini e Sobrero la frazione degli uomini nel team relay (prova nella quale l’Italia è campionessa europea in carica) sarà completata da Alessandro De Marchi (Istrael Start Up Nation).

Filippo Ganna non sarà al via della prova a squadre mista perché il 22 settembre sarà al Quirinale come tutti gli altri campioni olimpici azzurri di Tokyo.

PROVA A CRONOMETRO UOMINI ELITE (Domenica 19)

Affini Edoardo Team Jumbo-Visma

Ganna Filippo Ineos Grenadiers

Sobrero Matteo Astana – Premier Tech

PROVA A CRONOMETRO U23 (Lunedì 20)

Baroncini Filippo Team Colpack Ballan

Frigo Marco Seg Racing Academy

PROVA A CRONOMETRO UOMINI JUNIORES (Martedì 21)

Bessega Tommaso Bustese Olonia A.S.D.

Bonetto Samuele U.C. Giorgione

PROVA MIXED RELAY (Mercoledì 22)

Affini Edoardo Team Jumbo-Visma

De Marchi Alessandro Israel Start-Up Nation

Sobrero Matteo Astana – Premier Tech

AGGIORNAMENTO ORE 20.30

Il CT della Nazionale Davide Cassani ha deciso di effettuare un cambio nelle convocazioni diramate in giornata. La Team Relay verrà disputata anche da Filippo Ganna che prende così il posto di Alessandro De Marchi. Il terzetto maschile sarà così composto: Ganna, Affini, Sobrero. Il campione olimpico, al termine delle prove contro il tempo, rientrerà in Italia. Quindi Ganna non potrà andare da Mattarella.

