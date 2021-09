Ciclismo: i convocati della Svizzera per Europei e Mondiali. Stefan Kung la stella

Due appuntamenti fondamentali per questo finale di stagione. Un settembre di fuoco per il ciclismo internazionale: prima gli Europei in Trentino, poi i Mondiali, a fine mese, in Belgio.

Una delle selezioni più interessanti è sicuramente quella della Svizzera che ha già annunciato i convocati per entrambe le manifestazioni, portandosi avanti con il lavoro. Nella gara continentale per quanto riguarda la prova in linea gli elvetici schiereranno Matteo Badilatti, Marc Hirschi, Fabian Lienhard, Gino Mader, Simon Pellaud, Sébastien Reichenbach, Roland Thalmann e Yannis Voisard. A cronometro coppia d’assi con il detentore del titolo Stefan Kung affiancato da Stefan Bisseger.

Non sciolte del tutto le riserve per la gara iridata, scelti quattro dei sei nomi per la prova in linea: Stefan Bisseger, Silvan Dillier, Stefan Kung e Michael Schar, con gli altri due che verranno convocati successivamente. La coppia di cronoman resta ovviamente invariata.

Convocati Svizzera Europei Trentino 2021

Crono

Stefan Bisseger

Stefan Kung

In Linea

Matteo Badilatti

Marc Hirschi

Fabian Linehard

Gino Mader

SImon Pellaud

Sébastien Reichenbach

Roland Thalmann

Yannis Voisard

Convocati Svizzera Mondiali Fiandre 2021

Crono

Stefan Bisseger

Stefan Kung

In Linea

Stefan Bisseger

Silvan Dillier

Stefan Kung

Michael Schar

Due posti da assegnare

