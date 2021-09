Ciclismo, Filippo Ganna: percorso della cronometro dei Mondiali molto più favorevole di quello delle Olimpiadi

Filippo Ganna prenderà parte alla cronometro dei Mondiali delle Fiandre 2021 con l’obiettivo di confermare il titolo iridato conquistato l’anno scorso e di riscattare la delusione delle Olimpiadi. L’azzurro, in Belgio, troverà un tracciato molto più adatto alle sue caratteristiche rispetto a quello giapponese, il quale favoriva corridori più forti in salita del piemontese come Primoz Roglic e Tom Dumoulin.

Il percorso della prova iridata va da Knokke-Heist a Bruges e misura 43,4 chilometri. Esso è totalmente pianeggiante e favorisce gli atleti che sanno sviluppare velocità altissime. In sostanza è perfetto per Ganna, il quale, da questo punto di vista, è imbattibile. Tuttavia, rispetto al tracciato sul quale Pippo vinse il titolo iridato, l’anno scorso, a Imola, è di dieci chilometri più lungo.

La distanza non è un problema insormontabile per il verbanese, ma rischia, comunque, di appiattire i valori. Ganna, da fenomenale inseguitore qual è, infatti, tende ad esaltarsi soprattutto nelle cronometro non troppo lunghe. In quelle in cui bisogna pedalare per diverse decine di minuti, invece, atleti come Wout Van Aert e Stefan Kung sono capaci di avvicinarsi ai livelli del piemontese.

L’anno scorso, ad esempio, Ganna, nella seconda parte di cronometro, dopo aver surclassato tutti nella prima, perse qualcosa da Van Aert. Campionati italiani a parte, Ganna non ha ancora mai vinto una prova contro il tempo che misurasse più di 40 chilometri, per cui, nonostante il tracciato favorevole dal punto di vista altimetrico, il portacolori del Team Ineos dovrà essere al top della forma per riuscire a replicare il successo del 2020.

Foto: Lapresse