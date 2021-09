Italia a caccia sicuramente di una medaglia d’oro agli Europei di ciclismo su strada casalinghi in Trentino. Se per quanto riguarda la prova in linea degli uomini élite è tutto apertissimo, con grandi chance per Sonny Colbrelli, il Bel Paese la sua carta migliore se la gioca nella cronometro individuale al maschile.

La punta della Nazionale di Davide Cassani non può che essere Filippo Ganna. Il corridore della Ineos Grenadiers va a caccia della doppia corona: già detentore del titolo iridato, conquistato nel 2020 ad Imola, il piemontese vuol tentare l’impresa di aggiungere anche la maglia di campione continentale.

Nonostante i favori del pronostico, non sarà assolutamente facile per Ganna portarsi a casa la medaglia d’oro. L’azzurro, reduce dalla delusione olimpica nella specialità, se la dovrà vedere con avversari di gran spessore: i giovani rampanti come Remco Evenepoel e Tadej Pogacar sono i rivali più accreditati.

In ogni caso questo sarà solo il primo di diversi appuntamenti in un finale di stagione infuocato per il campione del mondo. In Trentino sarà impegnato anche nella prova in linea, per dar supporto ai compagni, poi in Belgio nelle Fiandre dovrà difendere il proprio titolo a cronometro, per spostarsi poi sulla tanto amata pista che gli ha dato l’oro a Tokyo, con in programma i Mondiali in Francia ad ottobre.

Foto: Lapresse