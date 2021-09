Fausto Masnada tornerà in gara oggi, al Giro del Lussemburgo, dopo un periodo passato ai box a causa di un infortunio patito alla Settimana Ciclistica Italiana. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, ora, ha l’obiettivo di fare un buon finale di stagione e di trovare il colpo di pedale giusto per supportare nel modo migliore il suo leader Remco Evenepoel al prossimo Giro di Lombardia.

Masnada ha parlato del suo infortunio e del suo ritorno alle gare al sito della Deceuninck-Quick Step, queste le sue parole: “Un mese senza bici è tanto, ma mi sento comunque bene, anche se, chiaramente, non sono al top. Ad ogni modo, sono fiducioso per le prossime gare, solo correre può farmi crescere. La frattura non era grave, ma dovevo comunque stare fermo per un po’. L’obiettivo era tornare prima della fine della stagione e sono felice di poter prendere parte al Giro di Lussemburgo. Non vedo l’ora di correre di nuovo. Avevo lavorato molto, a Lavigno, insieme alla squadra per fare un grande finale di stagione. Purtroppo alla Settimana Ciclistica Italiana sono caduto e dopo i primi esami pensavo di dover aspettare il 2022 per poter risalire in sella. Dopo trenta giorni in cui sono stato fermo, però, ho provato ad allenarmi e non ho sentito alcun dolore. Quest’anno ero già stato sfortunato al Giro d’Italia visto che mi sono ammalato al Giro di Romandia pochi giorni prima dell’inizio della Corsa Rosa. Gli incidenti, ad ogni modo, fanno parte del ciclismo, sono cose che capitano. L’importante è porsi un nuovo obiettivo e non demoralizzarsi. I primi dieci giorni dopo l’infortunio, ero parecchio giù di morale. Grazie al supporto della mia famiglia, però, mi sono ripreso. Ora voglio tornare a correre e aiutare i miei compagni a ottenere risultati. In una squadra come la Deceuninck-Quick Step devo solo correre e cercare di migliorarmi, ed è quello che cercherò di fare“.

Quest’anno Fausto, nonostante la sfortuna, è riuscito a ottenere risultati importantissimi come il terzo posto al Giro di Romandia e il secondo al Campionato Italiano. L’ex corridore dell’Androni, nell’ultimo periodo è cresciuto veramente tantissimo e nei prossimi anni potrà levarsi grandi soddisfazioni.

Foto: Lapresse