Mondiali ciclismo 2025: i piazzamenti e i distacchi degli italiani. Pioggia di ritiri

La rassegna iridata di Kigali si chiude con la gara più attesa e con un verdetto che, molto probabilmente, era scritto in anticipo per la chiara supremazia del favorito assoluto. Tadej Pogacar domina la corsa in linea della categoria élite maschile dei Mondiali di ciclismo 2025.

Lo sloveno arriva da solo al traguardo e precede il suo grande rivale, il belga Remco Evenepoel; completa il podio l’irlandese Ben Healy. L’Italia non riesce, suo malgrado, a recitare un ruolo da protagonista e non è mai nel vivo della gara quando si sviluppano le fasi decisive della stessa.

La squadra capitanata da Giulio Ciccone era formata da Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli e Matteo Sobrero. Lo scalatore della Lidl-Trek è il migliore dei suoi e conclude la gara in sesta posizione con un distacco di 6’47”.

Nel contesto di una corsa resa durissima dal tracciato impegnativo e dal ritmo elevato completano la gara Andrea Bagioli, diciassettesimo a 10’06”, e Gianmarco Garofoli, ventiduesimo e staccato di 10’16” dal vincitore. Da rilevare l’autentica pioggia di ritiri. Su una formazione composta da otto corridori arrivano al traguardo solo in tre. Si ritirano e terminano in anticipo la propria performance Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Matteo Sobrero.